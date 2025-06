Alexander-Arnold: "No hay mejor manera de empezar que el Mundial de Clubes"

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El flamante lateral derecho del Real Madrid Trent Alexander-Arnold recordó este viernes su felicidad por vestir de blanco como un sueño cumplido, una etapa que confesó tendrá la "mejor manera de empezar" con el novedoso Mundial de Clubes.

"Estoy muy feliz de estar aquí. De esto están hechos los sueños. Es un momento muy emocionante para mí. Tengo muchas ganas de empezar. Estar aquí es un logro increíble, pero aún queda mucho trabajo por delante. No hay mejor manera de empezar. Ir a Estados Unidos y jugar el Mundial del Clubes, formar parte de un equipo tan increíble", afirmó en declaraciones a Realmadrid TV.

El ex del Liverpool, presentado de manera oficial el jueves en Valdebebas, insistió en su alegría por llegar al Madrid. "Ser jugador del Real Madrid es algo que la mayoría de los futbolistas del mundo desea en algún momento de su vida. Que sea una realidad es algo que todavía me cuesta asimilar. Estar aquí, ahora, en este país, en esta ciudad, es especial", dijo.

"Sentirme así en mi nuevo hogar, el recibimiento, ha sido increíble. Tengo muchas ganas de empezar. Cualquiera que sepa de fútbol entiende que el Real Madrid es un equipo que exige éxito y trofeos. Mi mentalidad como jugador encaja con esa exigencia. Quiero ganar trofeos, quiero jugar con los mejores del mundo, lograr lo más grande. Es el momento perfecto para dejar el Liverpool y vivir algo diferente. No hay mejor lugar que este para hacerlo", añadió.

Por otro lado, Alexander-Arnold agradeció el fichaje al presidente del conjunto madrileño, Florentino Pérez, artífice del "éxito" y los títulos de su nuevo equipo, y mostró también su admiración por su nuevo técnico, Xabi Alonso.

"He hablado con él. Estoy muy ilusionado. Él era uno de mis ídolos viéndolo jugar con el Liverpool. Tuvo éxito con sus equipos y con su selección. Y también ha sido exitoso como entrenador. Ya ha demostrado que puede ganar títulos y transmitir su visión del juego a sus equipos. Es un momento muy emocionante para el club y un momento muy emocionante formar parte de él", afirmó.

Por otro lado, el internacional inglés confesó otra conversación con su compatriota Jude Bellingham y relató sus primeros recuerdos del Madrid. "Hablamos de su experiencia aquí, como amigos, cuando cambias de club quieres información sobre el equipo. Me dijo que le encantaba y se nota en su juego, disfruta su fútbol. Todo me decía que este era el lugar para avanzar en mi carrera", dijo.

"Mis primeros recuerdos, probablemente, fueron viendo jugar a David Beckham y después a Cristiano, a Bale. Jugadores que venían de la Premier League para seguir triunfando en este club, era algo que admiraba. Creo que desde muy joven he sido consciente del éxito del Real Madrid, es imposible evitarlo. Lo sientes, temporada tras temporada, el club gana trofeos. Es lo que conlleva formar parte de un equipo así, las expectativas. Tengo ganas de sentir esa presión de triunfar, de hacerlo cada semana", añadió.

Además, Alexander-Arnold deseó su estreno en el Santiago Bernabéu. "Es muy diferente ser jugador visitante. Es intimidante, hay mucho ruido. Poder, ojalá pronto, salir como madridista, va a ser increíble, seguro. Es algo que he pensado mucho últimamente y me hace mucha ilusión. Jugar delante de una afición increíble, que apoya y tiene pasión por el fútbol. Es lo que me gusta, mostrar lo que puedo hacer y tengo ganas de hacerlo", comentó.