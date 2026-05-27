Alexia Putellas se despide del Johan Cruyff con el "corazón lleno"

Alexia Putellas, C Barcelona - Real Sociedad - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Ona Batlle y Mapi León también dijeron adiós

El Barça venció (2-1) a una Real Sociedad sin opciones de subcampeonato tras el triunfo del Real Madrid

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona Femenino superó (2-1) a una Real Sociedad que plantó cara en el Estadio Johan Cruyff, último partido en casa del equipo azulgrana y despedida ante su afición de Alexia Putellas, quien reconoció marcharse con el "corazón lleno".

El campeón de todo esta temporada cumplió ante su público ante la Real volvió a plantar cara, después de ganar en el duelo de ida en noviembre. Cuatro días después de conquistar la cuarta Champions en Oslo, el Barça se impuso al equipo 'txuri-urdin' con los goles de Claudia Pina y Aitana Bonmatí en el primer tiempo.

Emma Ramírez Gorgoso firmó el tanto visitante para una Real que generó peligro y tuvo ocasiones para sacar el empate, aunque el Barça también generó llegadas, hasta un largo descuento donde Marta Torrejón o Vicky López no firmaron el tercero por poco.

En la segunda parte, la atención estuvo en cada cambio y las despedidas. Ona Batlle y Mapi León dijeron adiós a la grada culé, aunque no quitaron protagonismo a una Alexia Putella que dejó el campo en el minuto 81. La Reina, que un día antes había anunciado su adiós tras 14 temporadas, 38 títulos y dos Balones de Oro, se llevó una interminable ovación, un sinfín de abrazos en su camino a la banda, escoltada por un pasillo de compañeras y rivales.

Con el pitido final, la '10' tomó la palabra después de su técnico Pere Romeu, quien dejó claro que la próxima temporada seguirán "dando guerra" después de ganar el póquer de títulos como en 2024. "Me he despedido de mis compañeras, de mi familia, y quería despedirme de vosotros. Todo tiene un inicio y un final, vaya final, pero el camino ha sido precioso. Os llevaré siempre en el corazón, me voy con el corazón lleno", dijo.

"Dejo de ser jugadora y vuelvo a ser una aficionada más, que estará celebrando las victorias de este equipo magnífico que está haciendo historia dentro y fuera del campo", añadió emocionada, después de un video homenaje que mostró el videomarcador del Johan Cruyff y un emocionante abrazo de toda la plantilla a una Alexia que se va del club de su vida sin destino confirmado.

La Real se había quedado sin opciones de un subcampeonato que ató el Real Madrid el martes venciendo (0-4) al Badalona Women con un triplete de Caroline Weir. Una penúltima jornada en la que el Madrid CFF, último rival del campeón Barça el domingo, firmó una épica remontada ante el Granada (3-4), dando la vuelta a un 3-0. Además, el Athletic Club venció (0-2) al DUX Logroño.