Alexia Putellas: "Espero ayudar a España a conseguir otra estrella"

Archivo - La centrocampista española Alexia Putellas durante un partido con la selección. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La internacional absoluta española Alexia Putellas señaló que su mente ya está "en el Mundial de Brasil", que haber ganado el título en 2023 "forma parte del pasado" y "nada garantiza volver a tener éxito", y reconoció que espera "ayudar a España a conseguir otra estrella".

"La mente ya está en el Mundial de Brasil, da igual lo que hayamos ganado, forma parte del pasado y nada te garantiza volver a tener éxito en Brasil. Entonces estamos trabajando con esa mentalidad. Soy una jugadora que necesito tener siempre retos y el Mundial es uno de ellos. Si Dios quiere, espero ayudar a España a conseguir otra estrella", afirmó la dos veces ganadora del Balón de Oro en declaraciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Alexia recordó que en 2023 la gente no ponía a España "como favoritas a conseguir un título", pero que a Brasil 2027 llegan siendo "campeonas del mundo". "Estoy tranquila porque conozco la mentalidad de este equipo y en ningún momento, a pesar de haber ganado el Mundial, las Nations League, se ha querido conformar con eso", subrayó.

La jugadora del London City Lionesses cumplió en el último partido con la selección 150 internacionalidades, "una cifra histórica que cualquier jugador sueña con llegar". "Tengo la suerte de pertenecer a una generación que hemos podido conseguir muchos títulos, hemos jugado finales y hemos ganado campeonatos del mundo y Nations League. Me siento súper afortunada por pertenecer a este momento", añadió.

Pese a la experiencia que acumula en su carrera, la catalana reconoce que no ha perdido "la pureza, la pasión y el sentimiento" cuando salta a entrenar o empieza un partido. "Sigo sintiendo lo mismo e incluso te diría que más. Me he ido enamorando más del juego, de la profesión, de lo que me hace sentir jugar", resaltó.

Una cifra redonda de partidos con la absoluta que "el destino" quiso que llegara frente a Estados Unidos. "Son las segunda del ranking FIFA, nosotras primeras. Ha sido un partido grande para prepararnos para nuestro objetivo, que es el Mundial de Brasil", analizó.

"Le diría que almacenara mucho más los recuerdos y los momentos. Es difícil porque en nuestra profesión te lleva a vivir una cosa e intenta pasar pagina. A los tres días tienes otro partido o tienes otro objetivo nuevo, entonces, solo coges lo que necesitas para seguir mejorando", explica que le diría, si pudiera, a la Alexia Putellas del pasado.

Por último, reveló que su momento más emotivo con la selección fue cuando llevo el 14 en la camiseta en homenaje a Virginia Torrecilla: "Fue por Virginia, por mi relación de amistad que tengo con ella desde que empezamos en la sub-19. Estaba en fase de recuperación (de un cáncer) y le pregunté que si le ayudaría algo verme llevar el 14 para seguir teniendo fuerza. Lo llevé encantada y lo intenté hacer lo mejor posible hasta que se recuperó".