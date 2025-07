Alexia Putellas: "Esto es un equipo y es lo que nos va hacer llegar muy lejos en este torneo"

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista de la selección española Alexia Putellas dejó claro que el trabajo colectivo será lo que les permite "llegar muy lejos" en la Eurocopa de Suiza y que, en su caso, "se refleja" cuando el equipo está "a gusto y la gente fluye", recalcando que nota que está bien porque se ve "pensando rápido".

"Estoy muy tranquila. Al final todas tenemos nuestro rol y al final estoy aquí porque me han dado el MVP, pero hay que ver cómo presiona Esther, cómo eligen bien Pina y Mariona, cómo ataca Ona al espacio, cómo elige Patri, las centrales, lo mismo con las porteras. Al final es una cosa de absolutamente todo el mundo, esto es un equipo y es una cosa de todas, creo que tenemos muy claro al menos desde dentro que es lo que nos va a hacer llegar muy lejos en este torneo", subrayó Alexia Putellas en rueda de prensa.

La de Mollet del Vallés insistió en que buen nivel hasta el momento "va un poco unido" con el estado del equipo. "Cuando veo que el equipo fluye, que nos encontramos, que nos asociamos, que la gente fluye y se siente a gusto, eso también se refleja en mí", advirtió.

"Por la posición, también tengo un poco como el rol de generar ocasiones, a veces es finalizar yo, a veces es que finalicen las otras compañeras o generar continuidad y me estoy sintiendo muy bien, mentalmente también, muy rápida, pensando rápido, lo veo antes y eso para mí es como un detonante de que me siento bien. Voy a seguir trabajando para que siga así y para ayudar siempre al equipo", añadió al respecto.

La jugadora del FC Barcelona suma ya tres goles, algo que achaca a que tiene "más opciones" cuando consiguen "poner al rival en bloque bajo". "Y no es que me beneficie o me influya en el rendimiento del partido. Mi objetivo no es marcar, siempre es elegir la mejor opción de cada jugada. Y a veces si tengo una defensa delante buscaré la que esté libre, y si no y tengo opción, finalizaré. No creo que sea una cosa que influya en mi juego, pero siempre que pueda aportar en ese sentido y ser eficaz, estará contenta por el equipo", aseguró.

En lo colectivo, Putellas recordó que "un partido tiene muchas fases" y que la campeona del mundo "está rindiendo considerablemente bien en prácticamente todas". "Sabiendo que hay un margen de mejora siempre, creo que el equipo está bien y cómodo. Si hay alguna cosa que no termina de salir bien, enseguida se adapta y lo mejora", celebró.

"Creo que vamos por buen camino. Evidentemente hay mucho talento ofensivo y eso nos lleva a generar muchas ocasiones, pero me quedo con que todo el mundo intenta elegir lo mejor de cada opción y eso eleva mucho el nivel del equipo", expresó la doble ganadora del Balón de Oro.

Finalmente, elogió a Esther González. "Es increíble. Supongo que desde fuera pues a las '9' se les suele valorar por los goles, pero desde dentro la presión que nos da es increíble, da igual el minuto, el resultado, si ha marcado o no. El compromiso que tiene y cómo inicia la presión para nosotras también es una señal para acompañarla desde atrás y sin duda es un aspecto de liderazgo que tiene dentro del equipo", se sinceró.

"Estoy muy feliz por ella, por todos los goles que pueda marcar. Nosotras la vamos a ayudar siempre, tanto ella como a Martín-Prieto, que el otro día también marcó, y a cualquier jugadora que juegue de '9'. Siempre que marquen nos ponemos contentas porque es una posición un poco complicada porque si al final una '9' termina sin marcar puede parecer desde fuera que no ha jugado y para nada es así. Con Esther me entiendo muchísimo también en tres cuartos", sentenció la catalana.