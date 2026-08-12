Alexis Sánchez firma con el CF Montréal hasta la Sprint Season de 2027 en la MLS

Archivo - Alexis Sánchez, antes de un partido. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CF Montréal anunció este martes la contratación del futbolista chileno Alexis Sánchez, delantero de 37 años, hasta la Sprint Season de 2027 en la Major League Soccer (MLS), un torneo de transición para alinear su calendario con el de las principales ligas del mundo a partir de verano del próximo año.

"Dos veces campeón de la Copa América con Chile", según destacó el club canadiense en su nota de prensa, Sánchez ha desarrollado su trayectoria sobre todo en Europa militando en el Udinese, el FC Barcelona, el Arsenal FC, el Manchester United, el Inter de Milán, el Olympique de Marsella y más recientemente, la temporada pasada, en las filas del Sevilla FC.

"Estoy muy feliz de unirme y asumir este nuevo reto", declaró Sánchez a los medios oficiales del CF Montréal. "Agradezco al club la confianza que ha depositado en mí y estoy ansioso por poner mi experiencia al servicio de nuestros objetivos y crear momentos memorables para nuestra afición. Estoy aquí para darlo todo por el club y por esta ciudad", añadió.

"Miembro de la generación dorada de Chile, Sánchez ayudó a su país a ganar dos Copas América consecutivas en 2015 y 2016. También llegó a la final de la Copa Confederaciones de la FIFA 2017. Sánchez ostenta los récords históricos de Chile tanto en goles (51) como en partidos internacionales (168)", zanjó el CF Montréal en su comunicado 'online'.