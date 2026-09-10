Alguacil sustituye a Mendilibar en el Olympiakos

Archivo - El entrenador española Imanol Alguacil durante su etapa al frente de la Real Sociedad. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Imanol Alguacil se convirtió este jueves en nuevo técnico del Olympiakos griego, cargo en el que sustituye a su compatriota José Luis Mendilibar, según comunicó el club de Atenas, que no especificó la duración del contrato del guipuzcoano.

El extécnico de la Real Sociedad, de 55 años, dirigirá ahora al conjunto de El Pireo después de pasar una breve etapa al frente del Al-Shabab de Arabia Saudí durante la pasada temporada como reemplazo de Mendilibar, destituido este miércoles y que deja el club heleno tras conquistar una Superliga, una Copa y una Supercopa de Grecia, pero por encima de todo, el primer título europeo de la historia, la Conference League en 2024.

Ahora, el Olympiakos sigue apostando por un entrenador español y por un Alguacil que aportará su amplia experiencia adquirida en su etapa de seis temporadas como entrenador 'txuri-urdin', en las que dirigió 330 partidos y conquistó una Copa del Rey en 2021.