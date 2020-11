La AMA pide disculpas a Sakho por acusaciones falsas de dopaje

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Mundial Antidoaje (AMA) ha pedido disculpas al futbolista del Crystal Palace Mamadou Sakho por haberle acusado de consumir sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento en 2016, una vez que la investigación ha confirmado que el exjugador del Liverpool no utilizó el dopaje.

El defensa francés fue suspendido en 2016 tras dar positivo por una sustancia 'quemagrasas' llamada 'higenamina', pero fue autorizado por la UEFA al descubrirse que dicha sustancia no estaba en la lista de prohibiciones que publica la AMA y no se podía considerar dopaje.

El abogado de la AMA, Guy Vassall-Adams, lamentó lo sucedido y aseguró que "Sakho no violó las reglas antidopaje de la UEFA, no hizo trampas, no tenía intención de obtener ninguna ventaja y actuó de buena fe". "La AMA lamenta el daño que las acusaciones difamatorias causaron a la reputación de Sakho y la angustia, el dolor y la vergüenza que le causaron", añadió en declaraciones a la BBC.

Por su parte, Sakho explicó que se sentía "reivindicado" y que ahora podía "pasar esta página". El jugador de 30 años se perdió la final de la Europa League con el Liverpool en 2016 y culpó al fallo de costarle un lugar en la selección de Francia para la Eurocopa de ese verano.

"No hay nada peor para un deportista que la sospecha de dopaje. Lo he vivido con todas las consecuencias que ha tenido para mi carrera, mi imagen e incluso mi vida personal. Recibir la disculpa oficial de la AMA es algo fundamental para poder pasar esta página, para seguir avanzando y sobre todo, para transmitir mi experiencia", añadió Sakho, que dejó el Liverpool en enero de 2017 para unirse al Palace.