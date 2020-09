Amanda Sampedro: "Ojalá la pandemia haga el menor daño posible al fútbol femenino"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Amanda Sampedro ha deseado que el confinamiento y las medidas de seguridad por la pandemia de coronavirus hagan "el menor daño posible" al fútbol femenino, que está dando "pasos firmes", aunque ha asegurado que ahora se están preocupando "solo del fútbol" y del partido del sábado ante Moldavia, de clasificación para la Eurocopa de Inglaterra 2022.

"El crecimiento que está teniendo el fútbol femenino es de valorar mucho, estamos dando pasos firmes, que es lo más importante. Ojalá el confinamiento nos haga el menor daño posible a nivel social y económico, y también al fútbol femenino. Ojalá nos sepamos adaptar, eso nos hará más conscientes de lo que nos viene y que no se tenga que parar el fútbol femenino y que vayamos todos juntos de la mano para que el fútbol femenino crezca cada año más", declaró en rueda de prensa.

Así, reconoció que tenían "muchas ganas" de volver a encontrarse después de todo lo que ha pasado. "Las ilusiones son máximas, y ahora tenemos que centrarnos en el partido de Moldavia; siempre que viajas no resulta fácil ante equipos que se te encierran, que juegan bien en líneas muy juntas, y hay que saber desequilibrarlos. Soñamos con lo más alto, pero no se nos olvida que hay que ir mejorando en cada concentración. En ese camino estamos", indicó.

"Nos enfrentamos a un equipo que nos va a poner las cosas muy complicadas. Son equipos muy físicos, que creen mucho en la idea defensiva. Es mucho más difícil construir que destruir y lo saben. Hay que tener muchísimo ritmo de balón para romper esa línea", afirmó sobre el combinado moldavo. "A estas alturas de competición, cuando un equipo se te encierra, es más fácil de mover que cuando tienes un buen ritmo de balón. Es una buena piedra de toque para España", continuó.

Además, la capitana del Atlético de Madrid valoró el grupo de clasificación que colideran junto a Polonia, que no tendrá esta jornada a su máxima estrella. "En cuanto al grupo, queremos clasificanos para la Eurocopa y quedar líder de grupo. La baja de Ewa Pajor va a ser muy sensible para ellas, pero queremos centrarnos en nosotras", apuntó.

La madrileña aclaró también que están "muy tranquilas" respecto a su estancia en la Ciudad del Fútbol, ya que los protocolos "son los más adecuados". "Estamos solas en la Ciudad del Fútbol, en una burbuja, preocupándonos solo del fútbol. No hay miedo, solo responsabilidad. Para que no se pare la liga tenemos que ser muy responsables para no contagiarnos. Tenemos que renunciar a ciertas cosas, pero hay que adaptarse a la situación porque es parte de nuestro trabajo. Estamos muy tranquilas, cumpliendo todo lo que se nos dice desde la Federación y desde UEFA", subrayó.

Lo que sí lamentó fue la baja del grupo de su compañera en el Atlético Lola Gallardo, que tuvo que abandonar la concentración por un resultado 'no negativo' en los test de coronavirus. "Estamos un poco tristes por Lola, nos hubiera encantado que estuviera aquí. Tenemos que seguir todos los protocolos. Ella era la primera que quería estar aquí, para aportar como hace siempre a nivel deportivo y a nivel grupal, pero seguro que la tendremos muy pronto en siguientes convocatorias", expuso.

Por último, Sampedro reconoció que fue "duro" no conocer hasta el lunes la fecha de inicio de la Primera Iberdrola, el 4 de octubre. "Es duro no saber cuándo va a empezar tu año, te genera mucha incertidumbre; no está solo en juego tu trabajo, sino el de mucha gente que te rodea. Estamos centradas en Moldavia, pero cuando te llegan las noticias de que ya tenemos fecha te deja muy contenta. Tenemos ganas también de saber el calendario. Con tu equipo, planificas una pretemporada sin saber el inicio, eso fue el mayor jaleo de todo", concluyó.