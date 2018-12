Amor: “Me parece bien la eliminatoria, el Levante es buen rival”

Publicado 13/12/2018 18:30:13 CET

El director de relaciones institucionales y deportivas del FC Barcelona, Guillermo Amor, ha asegurado que le parece "bien" medirse al Levante UD en los octavos de final de la Copa del Rey, con la vuelta en el Camp Nou, tras el sorteo que ha tenido lugar este jueves.

"Está bien, el Levante es un buen rival. Nos enfrentamos esta semana, la eliminatoria vendrá después de fiestas. Siempre tenemos respeto a los rivales que salen del bombo", manifestó a los medios tras el sorteo.

Pese a asegurar respetar a todos, evitar a Real Madrid, Atlético de Madrid o RCD Espanyol le parece correcto. "Todos son en Copa rivales que pueden ser peligrosos si no estás atento a la competición, pero me parece bien la eliminatoria, es bueno", reiteró.

"A veces pasa que coinciden los rivales en Liga y Copa, incluso en competición europea, y no puedes hacer otra cosa", manifestó sobre el hecho de que visitarán este domingo el Ciutat de València en LaLiga Santander.

No obstante, negó que en el Barça se hablara de que quizá fuera mejor medirse ahora al Real Madrid. "No hemos hablado de eso, vienes aquí a ver lo que sale. Puedes pensar muchas cosas, pero quien tu crees que está mal ahora tras los turrones viene diferente, y al revés. No sabes qué rival vas a encontrar", relativizó.

"Me parece bien el VAR en la Copa, está en otras competiciones y creo que ayuda. Todo lo que sea ayudar es bueno para todos. Hay momentos que puede haber dudas y está incidiendo en muchas decisiones, es bueno", comentó sobre la implementación del VAR en la competición copera a partir de estos octavos de final.