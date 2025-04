Ancelotti: "Arteta ha construido un equipo completo de los que no hay muchos en Europa"

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dejó claro que, pese a las críticas por las últimas actuaciones de su equipo, lo ve con "todos los recursos para pelear por todos los títulos hasta el final", y que ya han "estudiado y evaluado" la derrota contra el Valencia CF para medirse este martes en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante un Arsenal FC al que Mikel Arteta ha convertido en un conjunto "completo" y de este tipo "no hay muchos en Europa".

"Creo que sí, si no, no estaría aquí y me plantearía unas vacaciones. Creo que tenemos todos los recursos para intentar ganar y pelear por todos los títulos hasta el final. Ganar hay que intentarlo y, después, si sale bien, ganas, y si no, piensas en la próxima temporada", aseguró Ancelotti en rueda de prensa previa al partido contra el Arsenal de este martes en el Emirates Stadium.

El de Reggiolo indicó que, pese a las críticas que recibe el juego de su equipo pese a estar vivo en las tres competiciones, sólo piensa en "preparar bien el partido". "Tenemos enfrente un rival que hace bien muchas cosas, un equipo completo, que hace bien la presión arriba, el bloque bajo, las transiciones. Entonces, lo único que pensamos es de manejar y preparar bien este partido con un planteamiento claro e intentar ejecutarlo", comentó.

En este sentido, desconoce si la gente cree que su tiempo se ha acabado en el banquillo del actual campeón de Europa, pero que Florentino Pérez, "la persona más importante" del club, no parece pensarlo. "No lo sé, puede ser que mucha gente se haya cansado. No me parece que la persona más importante esté cansada, está contento, está conmigo, me apoya y me ayuda, esto es lo que cuenta. Lo que puede cambiar la dinámica es esto, que no se canse la persona más importante en este club", recalcó.

"Hemos estudiado y evaluado el partido contra el Valencia. Ahora hay que preparar bien este partido, que es muy importante porque son 90 minutos muy importantes, pero no decisivos, porque hay otros 90 en el Bernabéu", añadió al respecto Ancelotti.

Este advirtió que "es muy complicado pedir siempre el cien por cien". "Es algo imposible porque si tú tienes el cien por cien mental, no puedes tener el cien por cien a nivel físico. Como hemos tenido muchas lesiones ha sido un poco más complicado hacer las rotaciones y en este momento era más necesaria de lo normal. El otro día hemos dado descanso a Asensio porque estaba realmente agotado después del partido contra la Real Sociedad, pero creo que el equipo a nivel físico está bien y este martes podemos plantear un partido con intensidad", explicó.

El preparador del conjunto madrileño devolvió los elogios recibidos horas antes por parte de Mikel Arteta, entrenador del Arsenal y que está haciendo "un trabajo fantástico". "Le agradezco lo que ha dicho de mí. Llegó aquí cuando yo me fui del Everton en 2020 y en cinco años ha llevado a este equipo al top de Europa. Lo está haciendo muy bien y, sobre todo, ha construido un equipo completo y no hay muchos equipos completos en Europa. Hay muchos equipos que hacen muy bien algunas cosas, pero completos como el Arsenal no hay muchos", remarcó.

El italiano sabe que este partido necesitará "coraje". "Sobre todo la personalidad, que significa intentar hacer lo mejor, estar motivado, pero creo que un aspecto muy importante es intentar ejecutar bien el partido que hemos preparado", advirtió, recalcando que "la experiencia en este torneo es muy importante" porque en "una eliminatoria hay mucha presión y es muy importante tenerla". "Tener jugadores que han jugado muchas veces partidos así también ayuda a los jóvenes y les da más confianza", expresó.

"EL TALENTO DE ODEGAARD ERA EL QUE TENÍA CON 16 AÑOS"

El italiano fue preguntado por Martin Odegaard, al que tuvo a sus órdenes en el equipo merengue cuando le ficharon con tan sólo 15 años. "Cuando llegó, era muy joven y no tenía la oportunidad de jugar en el primer equipo ni para demostrar su calidad. Así que decidió irse a otra parte y tener la posibilidad de tener minutos y jugar, y fue una buena decisión porque ya está aquí en uno de los mejores clubes de Europa", resaltó del noruego.

"El talento que tiene ahora es el que tenía cuando tenía 16 años, no ha cambiado nada en este sentido. Después ha tenido el carácter y el coraje para salir, para encontrar nueva experiencia y para volver a ser uno de los mejores en Europa", agregó del centrocampista.

El entrenador del Real Madrid no olvida la fortaleza del Arsenal a balón parado donde es "muy fuerte y muy peligroso". "Vamos a intentar defender lo mejor que podemos, pero también podemos hacer daño al otro equipo cuando tenemos balón parado, que es un aspecto muy importante del juego", puntualizó.

Por otro lado, el entrenador madridista dejó claro que "no" ha hablado con Vinícius Jr tras su partido ante el Valencia CF. "No necesito hablar con él, sé perfectamente que quizá podría haber jugado mejor. Cuando él piensa que no ha jugado bien, el partido siguiente lo va a hacer muy bien. Estoy convencido de que va a hacer un gran partido", subrayó, sin confirmar tampoco sin han elegido un lanzador de penaltis ya definitivo para el martes.

Finalmente, Ancelotti reconoció que tiene la "duda" sobre la posición de Fede Valverde porque el uruguayo "hace bien muchas cosas". "Lo hace bien en el lateral, lo hace bien en el medio, tenemos que ver donde va a aportar más para el equipo", zanjó.