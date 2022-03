Ancelotti: "No me preocupa que no juegue Benzema"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que "no" le "preocupa" que el delantero francés Karim Benzema no pueda jugar este domingo el Clásico ante el FC Barcelona, ya que considera que pueden ganar perfectamente sin él, y ha afirmado que deben hacer "un partido completo" para tratar de superar a los azulgranas.

"Karim y Mendy no pueden jugar mañana. Se quedan aquí y la próxima semana trabajarán con nosotros", declaró en rueda de prensa. "Nunca hemos arriesgado, en el partido de París tampoco y jugó. Mañana no puede jugar porque no ha entrenado y tiene un poco de molestias. Es una pequeña lesión, pero le permite entrenar", añadió.

A pesar de ser el Pichichi del equipo, el técnico italiano está convencido de que pueden vencer sin él. "Creo que lo podemos hacer. Benzema es una parte muy importante de este equipo, pero finaliza bien el trabajo del equipo. Tenemos que mantener el mismo trabajo y buscar distintas soluciones sin Karim", manifestó.

"Tenemos que evaluar el futuro de Benzema, pero esta temporada ha jugado lo justo. Su ausencia ha afectado al equipo. Ha tenido lesiones en el momento justo de la temporada, y con esta es lo mismo. Así no va con la selección y se queda aquí", dijo. "Tiene 34 años, le han pasado molestias muy pequeñas y ha vuelto pronto. Él volverá a marcar la diferencia. Que no juegue mañana no me preocupa, porque tenemos tiempo para recuperarlo para final de temporada, donde marcará la diferencia", continuó.

En este sentido, confirmó que "todo está decidido" respecto a quién sustituirá al delantero francés en el once inicial. "Tenemos a Mariano, a Jovic, he puesto a Isco una vez, a Rodrygo... He elegido la opción que creo que es mejor para este partido".

Sobre el Clásico, resaltó que es un partido "que normalmente exige mucho" y que es "especial" para todos. "Necesitamos sacar lo mejor. El equipo ha trabajado bien y tenemos confianza para mañana", expuso. "Queremos hacer lo mejor. Va a ser un partido con muchas facetas: bloque bajo, presión arriba... Jugamos un partido muy fuerte contra un rival que lo está haciendo muy bien. No se va a ganar solo con una cosa, tenemos que defender bien, jugar bien, salir bien desde atrás con el balón, jugar vertical... Tenemos que hacer un partido completo", analizó.

Tampoco cree que el cuadro culé vaya a quedar descartado de la lucha por el título si pierde este domingo. "Si ganamos mañana tendremos tres puntos más que nos acercan a ganar. No tenemos que pensar que el Barcelona quedará descartado, jugará hasta el último partido pase lo que pase", subrayó.

Será, además, el primer Clásico en el Santiago Bernabéu desde marzo de 2020. "La última vez en el Bernabéu fue una noche inolvidable, todos tenemos en nuestra mente esto, y queremos repetirla. Creo que se puede repetir esta noche y daremos lo máximo", indicó, rememorando el 2-0 de aquella cita, con goles de Vinícius y Mariano.

Sobre los de Xavi Hernández, el de Reggiolo aseguró que "la identidad del equipo nunca ha cambiado". "Tiene su estilo de juego muy claro y Xavi encarna muy bien este estilo, lo está haciendo muy bien y el equipo ha mejorado mucho. Está en una buena dinámica, es un equipo completo que juega muy bien. Su personal lo está haciendo muy bien", explicó, antes de hablar de los diferentes estilos de juego. "El estilo del Real Madrid tiene que encarnar las características de los jugadores. Si tienes jugadores que puedan hacer una buena posesión, tienes que jugar un buen juego de posesión. Si no tienes defensas buenos, los balones largos son una buena opción. Yo no descarto nada", apuntó.

"No voy a forzar a un jugador a jugar a un estilo de juego que no le guste o con el que se sienta incómodo. Tenemos energía en el mediocampo, y cada vez planteamos un partido distinto para intentar ganar", expresó. "Estoy contento y feliz, tengo el respeto de todo el mundo. Los jugadores que no juegan sufren más, pero la relación sigue siendo buena entre personas. Los jugadores aquí son muy profesionales", añadió sobre su relación con la plantilla.

En otro orden de cosas, Ancelotti habló de la situación de Eden Hazard y de Gareth Bale. "Jugadores de este nivel quieren más protagonismo. No les he dado protagonismo porque he elegido otros jugadores, pero en el aspecto personal estoy contento, siempre han entrenado bien", señaló.

Por último, se rindió a la "profesionalidad" de Nacho. "Nacho tiene mucho equilibrio en su carácter, sabe muy bien cuál es su posición en esta plantilla y no pasa nada si no juega. Tiene una profesionalidad muy alta, juegue de central, de lateral o no juegue. Siempre es 'top'", concluyó.