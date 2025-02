Ancelotti: "No quiero hablar del árbitro, ni entrar en una polémica que ya es bastante grande"

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no quiso este sábado tras el empate (1-1) ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu hablar del árbitro, afirmando que no quiere entrar en una polémica que "ya es bastante grande", después de una semana "intensa" por el ruido arbitral.

"No quiero hablar del árbitro", dijo tajante el preparador italiano en la rueda de prensa tras el partido entre Real Madrid y Atlético de la jornada 23 de LaLiga EA Sports.

Ancelotti arrancó así su comparecencia, y después insistió en que no quiere tirarse "dentro de una polémica que ya está bastante grande". "El VAR ha pitado el penalti, el árbitro lo ha visto muy bien, y el VAR ha pitado el penalti. La gente del fútbol no lo entiende", comentó sobre la pena máxima señalada sobre Samu Lino por pisotón de Aurelien Tchouameni. "No sé si la carta ha influido hoy", agregó.

Para el italiano, fue un derbi "igualado y competido, como todos". "Salimos con un empate, pero animados", expresó, aunque cree que merecieron "más, sobre todo en la segunda parte". "Hemos tenido control total, hemos marcado, hemos llegado muchas veces", analizó sobre la segunda parte. "La primera parte ha sido totalmente distinta, más lentos, menos agresivos, pero salimos con buenas sensaciones, sobre todo por lo hecho en la segunda parte. El penalti ha afectado al equipo", completó.

"A nivel de compromiso el equipo ha estado bien, han luchado, han recuperado un partido complicado. El Atlético iba a defender después de la ventaja y hacer contras, eran muy peligrosos. Los dos centrales han estado fantásticos, y hemos estado cerca de ganar", afirmó.

Ancelotti reveló que "la idea" del cuerpo técnico "era jugar por fuera" y "ser pacientes". "La segunda parte ha salido bien, el equipo está decepcionado porque sentía que merecía ganar, nos hemos quedado cerca, seguimos líderes, estamos contentos, va a ser una Liga muy competida", señaló, después de "una semana muy intensa" en lo mediático. "Afortunadamente, tenemos una semana tranquila hasta el martes", bromeó.

"Cada uno tiene su opinión. Será una liga competida hasta el final, estamos contentos, a pesar de la dificultad que tenemos. Antes del partido he visto los cuatro lesionados en la defensa saludando a los compañeros que entraban. Eso significa que, a pesar de la dificultad, lo estamos haciendo bien", añadió respondiendo a 'Cholo' Simeone, que reiteró tras el derbi que el "mejor" equipo es el FC Barcelona.

Finalmente, el de Reggiolo no desveló si Dani Ceballos será titular en Mánchester ante el City este martes, en la ida del 'playoff' de la Champions. "Hay que ver como recupera el equipo, será un partido intenso. Los que no han jugado tienen ventaja para Mánchester", concluyó.