Ancelotti: "Se puede perder, pero no hemos dado una buena sensación"

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró "preocupado" por la mala sensación que dejó su equipo en la derrota (1-0) ante el Lille este miércoles en la segunda jornada de la Champions, aunque tienen recursos para "aprender" y "mejorar".

"Ha pasado lo que por suerte no nos ha pasado muchas veces, que el equipo rival ha jugado mejor y ha merecido ganar. Nos ha costado entrar en el partido, a nivel de intensidad, de duelos, de claridad de juego. Se podía empatar, hemos tenido oportunidad al final, pero no era merecido. Hay que aprender lo que tenemos que mejorar, que es bastante claro", dijo.

El técnico de los blancos valoró en rueda de prensa una mala noche de los suyos y aceptó la crítica. "El partido de hoy ha sido todo bastante mal. En la primera parte estaba el equipo compacto pero nos ha costado recuperar el balón, ser más agresivos. Tenemos que mirar las cosas con mente fría, no tirar a la basura todo, pero hay que mejorar obviamente", afirmó.

"La sensación de hoy es que nos ha costado generar, crear, la posesión ha sido lenta, con pocas ideas. Tenemos delanteros que necesitan jugar más vertical de lo normal. Si te cuesta manejar el balón, es un problema. La tristeza es la sensación del equipo. Se puede perder, es deporte, pero no hemos dado una buena sensación, es lo que me preocupa más. Tenemos todos los recursos para aprender y hacerlo mejor. Hay que arreglar las cosas rápido. No ha sido una buena noche, no hay que buscar excusas", añadió.

Además, Ancelotti explicó que a Jude Bellingham "no le salen las cosas con la misma claridad que el año pasado pero su posición no ha cambiado", y apuntó que el equipo tiene que seguir mejorando. "No hay que hablar para arreglarlo. Hay una dinámica que hay que mejorar, hay muchas cosas, no es suficiente hablar. Este partido es una vuelta atrás, pero tenemos que seguir animado de seguir mejorando", comentó.

"La crítica por el partido de hoy es justa, tenemos que aceptarla. No hemos mostrado una buena versión. Ojalá sea un golpe de atención fantástico", añadió, elogiando el partido de un Lille que no le sorprendió y que jugó "con más intensidad, claridad y acierto con el balón".