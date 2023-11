Ancelotti: "Rodrygo y Vinícius van a marcar más que Bellingham y Joselu"

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que los brasileños Rodrygo y Vinícius "van a marcar más" goles que Jude Bellingham y Joselu esta temporada, y ha afirmado que en los próximos tres partidos deberán dar "un golpe fuerte en la mesa", empezando por el encuentro de este domingo ante el Rayo Vallecano.

"Rodrygo y Vinícius van a meter más goles a lo largo de la temporada, van a marcar más que Bellingham y Joselu, no tenemos ninguna duda. Lo importante es que cuando ellos no estén, estén Joselu y Bellingham, que lo han hecho muy bien en esta primera parte. Rodrygo y Vinícius volverán a marcar sin problemas. No tenemos prisa en este sentido", declaró en rueda de prensa.

Sobre el inglés, aseguró que "de momento no ha mostrado defectos". "A este nivel, lo importante es la continuidad, sobre todo con este tipo de talentos como son él o Vinícius. La continuidad de momento la ha tenido, y tiene un perfil físico que le permite tenerla. Lo que evaluamos de Bellingham no son solo sus goles, que es lo que destaca más, sino el trabajo que hace con balón, sin balón, o el despliegue que tiene a nivel físico", indicó.

Además, afirmó que Vinícius se encuentra bien a pesar de vivir nuevos episodios racistas en el Clásico del pasado fin de semana. "Está bien, está desafortunadamente acostumbrado a esto. Siempre está focalizado en el partido y en su trabajo", expresó.

En otro orden de cosas, desveló que el turco Arda Güler entrará en la convocatoria. "Güler ha empezado esta semana a entrenar con el equipo, se ha recuperado. Obviamente, le faltan minutos, pero mañana va a estar en la convocatoria. Poco a poco a poco va a ganar minutos, vamos a preparar planes específicos para mejorar su condición. Lo más importante es que ha empezado a trabajar con los demás y ha mostrado su calidad", subrayó.

"Arda Güler es un jugador ofensivo, puede jugar como mediapunta, de delantero centro, de extremo derecho a pierna cambiada... Si juegas con un centro del campo de tres a veces puede jugar como interior, dependiendo de la exigencia del partido", relató.

Sobre Dani Ceballos, explicó que volverá a trabajar "la próxima semana" y aclaró que Ferland Mendy "no ha tenido una lesión, solo una sobrecarga" y que estará listo en el partido ante el Sporting de Braga. "Mendy es el lateral de referencia, después Fran García, y en algunas situaciones Camavinga puede aportar", manifestó.

"Fran García lo está haciendo muy bien. Que juegue o no juegue no depende de que lo esté haciendo o no bien, hay mucha competencia. Ha empezado muy bien la temporada y cuando ha vuelto Mendy ha tenido menos minutos, pero esto no cambia la evaluación que hacemos nosotros. Es un lateral que a mí me gusta mucho y que no tiene que cambiar su actitud. Tiene una actitud muy positiva dentro del vestuario", continuó.

Sin el francés Aurélien Tchouaméni, considera que su compatriota Eduardo Camavinga puede ser "una opción" para el pivote. "A veces jugamos con doble pivote. Es el jugador que tiene características más cercanas a Tchouaméni", manifestó.

Por otra parte, desveló que habrá rotaciones en los próximos encuentros. "Habrá rotaciones en estos tres partidos, pero la prioridad es el partido de mañana. Vamos a jugar contra un equipo que lo está haciendo muy bien, muy sólido, muy bien organizado. Veremos los próximos partidos; tenemos tres partidos en casa y después tres partidos fuera. Es el momento de dar un golpe fuerte en la mesa con estos tres partidos, en LaLiga y también en la 'Champions'", expuso.

Ahora, volverán a jugar en casa después de tres partidos seguidos lejos del Santiago Bernabéu. "De momento lo hemos hecho bien en el Bernabéu, el ambiente siempre nos ha ayudado y nos va a ayudar siempre. Es nuestra casa y ahora esperamos hacer un buen partido y mantener el liderato", afirmó.

"Va a ser una liga muy competida este año, hasta el final se va a luchar contra el Barcelona, el Atlético, y a ver qué pasa con el Girona, que lo está haciendo muy bien de momento. Va a ser muy competida comparándola con años pasados", prosiguió.

Por último, Ancelotti confesó que en la final de la Copa Libertadores irá con Fluminense. "Veré el partido, me meteré en la camiseta de Fluminense, sobre todo por Marcelo. No tengo nada en contra de Boca Juniors, que es un gran equipo con una gran historia. En el Madrid somos todos aficionados de Marcelo y ojalá pueda levantar otro título", concluyó.