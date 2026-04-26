Andrada suelta un violento puñetazo a Pulido en El Alcoraz

Huesca - Real Zaragoza - LALIGA

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Zaragoza Esteban Andrada dejó una lamentable imagen en el derbi contra la SD Huesca al propinar un violento puñetazo al capitán local Jorge Pulido, tenso desenlace del encuentro de la jornada 37 de LaLiga Hypermotion en El Alcoraz.

El Huesca se quedó los tres puntos con el 1-0 de Óscar Sielva de penalti, después de fallar otra pena máxima en el primer tiempo, en un duelo directo por la salvación. Ambos equipos aragoneses se quedan en zona de descenso, con 36 y, los maños, 35 puntos.

Sin embargo, el fútbol se ensució y el resultado, aunque quizá trascendente para lo que queda de temporada, pasó a un segundo plano con la tensión de los últimos minutos y el descuento. En un cruce con Pulido, Andrada empujó al defensor local, y el árbitro le enseñó una segunda amarilla que le costó la expulsión.

Ahí, con los jugadores de ambos equipos enfrentados sobre el césped, el portero argentino perdió los papeles y se fue corriendo a por Pulido para propinarle un tremendo puñetazo en la cabeza. El colegiado Arcediano Monescillo recogió en su acta lo sucedido, con otras dos expulsiones por agresión tras la revisión del VAR.

"En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amarilla, Andrada se dirigió de forma violenta y agresiva a Pulido, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo, y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo. Como consecuencia, se produjo una tangana entre jugadores", escribió el colegiado.

Cuando la situación se calmó, llegaron las rojas a Dani Tasende, del Zaragoza, por dar una patada a un rival, y a Dani Jiménez, portero del Huesca que se había ido corriendo a por Andrada logrando impactar otro puñetazo en la cara en medio de la tangana.