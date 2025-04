Andrés Iniesta: "No es exagerado pensar en que el Barça puede ganar los tres títulos"

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Andrés Iniesta ha asegurado este martes que no es "exagerado" pensar en que el Barça de Hansi Flick, Lamine Yamal, Pedri y compañía pueda lograr esta temporada el triplete, por estar cerca de hacerlo y por la calidad que ve en el grupo pese a la dificultad de ganar los tres títulos grandes --Liga, Copa y 'Champions'-- en una única temporada, algo que él hizo en dos ocasiones.

"No es exagerado pensar en que el Barça puede ganar los tres títulos. No es exagerado por lo que transmite el equipo, en mi opinión. Es líder en Liga, tiene final de Copa y semifinales de 'Champions'", señaló Iniesta tras presentar en Barcelona, en La Pedrera, su libro 'La mente también juega'.

Para el de Fuentealbilla, ganador de los tripletes de 2009 y 2015 como futbolista blaugrana, no es exagerado pensar en un tercer triplete 'culer' pero sí "difícil". "Pocas veces se ha hecho pero están capacitados de sobra para poder hacerlo. Ojalá podamos vivir otra vez esa sensación de ganar un triplete", manifestó.

De momento vive el momento del Barça actual con optimismo. "Estoy viviendo este tramo crucial de una forma muy optimista, lo que transmite el equipo cada vez que le vemos jugar. Afrontar este tramo final con esas sensaciones es mucho mejor que hacerlo de otra manera. Ahora es cuando se va a deicidir todo. Estos partidos definitorios marcarán la temporada pero ojalá podamos conseguir los títulos en juego. Ojalá", reiteró.

"Para jugar a fútbol necesitas mentalidad y calidad, para jugar cualquier partido de élite, no solo una final. O tienes un talento por encima del resto, sea cual sea, y una mentalidad por encima del resto o no puedes jugar. Ambos factores son primordiales para llevarlo a cabo", comentó sobre si era más necesario tener calidad o una buena mentalidad para optar a un triplete.

Por otro lado, preguntado sobre entrenar al Barça algún día, dado que está empezando a formarse como entrenador, fue claro: "A día de hoy pensar en entrenar al Barça, no mentiré porque me queda muy lejos de pensarlo. Ni lo he pensado".

"Estoy todavía en un proceso muy inicial como entrenador. Siempre he dicho que me encantaría volver al Barça en algún momento, porque es mi casa y mi vida, pero hay muchas circunstancias", argumentó en este sentido.