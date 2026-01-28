Ángel Pérez se convierte en el primer refuerzo invernal del Deportivo Alavés

El jugador español Ángel Pérez posa con el escudo del Deportivo Alavés. - NIKOLAS ITURREGI

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés alcanzó este miércoles un acuerdo con el futbolista español Ángel Pérez para que se convierta en jugador del conjunto albiazul hasta junio de 2030 tras rescindir su contrato con la SD Huesca y convertirse en el primer refuerzo invernal del equipo, informó el club 'babazorro'.

"Ángel Pérez es un extremo rápido, con desborde, buenos recursos técnicos y capacidad para llegar a zonas de finalización. Con su llegada, el Deportivo Alavés suma juventud, talento y valor presente y futuro para su línea ofensiva", detalló el equipo vitoriano en nota de prensa.

El maño ha disputado esta temporada 21 partidos oficiales entre LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey Mapfre con el club oscense donde ha sumado tres goles y dos asistencias --la última este pasado fin de semana en el empate en Andorra (1-1)--.

"El jugador ya se encuentra en Vitoria-Gasteiz para incorporarse de inmediato a la disciplina albiazul y ponerse a las órdenes de Eduardo Coudet", concluye el comunicado del Deportivo Alavés, que compensa con este fichaje la marcha de Carlos Vicente al Birmingham inglés.