Ángel Torres: "Me ha dejado tirado en un mal momento, si alguien se puede quejar soy yo"

Publicado 26/02/2015 15:41:43 CET

"Somos un club vendedor, él sabía cuál era la situación"

GETAFE (MADRID), 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Getafe, Ángel Torres, lamentó la dimisión de su entrenador, Quique Sánchez Flores, y que le haya "dejado tirado en un mal momento" después de construir un proyecto de dos años en torno a él, y aseguró que la marcha del técnico es por "temas personales" y no tiene nada que ver con la situación económica del club azulón.

"Se ha marchado por temas personales. Ni al vestuario ni a mi nos ha dicho cuál es el problema. No hemos conseguido sonsacarle y ha presentado la dimisión", indicó Ángel Torres, que confesó que este miércoles por la noche intentó "convencerle" para que no cesara y que los capitanes buscaron sin éxito que retrasara su decisión hasta final de curso.

Ángel Torres afirmó que la causa de la dimisión de Sánchez Flores no hay que buscarla en la marcha de algunos jugadores, caso de Jorge Sammir, o la falta de refuerzos en el mercado invernal.

"¿Quejarse él? Si alguien se puede quejar soy yo, que me ha fallado. El sabía cuál era la situación: que no podíamos traer refuerzos por la situación económica y que este club es vendedor. He oído a algún compañero que se ha marchado porque se va Sammir. No tiene nada que ver. Sammir ha decidido irse y el que más lo lamenta soy yo, que lo traje. Con tres entrenadores no ha jugado y encima nos ha dejado dinero. Ess no era el argumento, se ha enrocado en temas personales", dijo.

A su juicio, quedando tres meses para el final de la temporada Quique Sánchez Flores "no puede cargarse el proyecto" e informó que piensan en fichar "sin prisas" a "alguien joven y con ganas" para sustituirle en el banquillo azulón. "El domingo el del filial viajará a Málaga. En esto no vale cabrearse. Quien sería su sustituto ideal ahora no puede entrenar. Esa gestión ya la hice anoche", confesó.

La temprana marcha de Sánchez Flores ha sido, según él, un tema que le ha pillado "descolocado". "Reconoce que no tenía problemas con nadie, que esto ya le ha pasado hace 3 ó 4 años en otro club. Cuando le traigo aquí le explico cuál era la situación aquí. Éramos conscientes de que había que tirar con la plantilla. Tenemos a 18 o 19 jugadores, hay un buen equipo y ahora hay que acertar con el entrenador para estos cuatro meses", destacó.

"TIENE CLÁUSULA Y LA TENDRÁ QUE PAGAR"

Torres, que anunció que "seguramente" hasta el lunes no habrá un nuevo entrenador del Getafe, insistió en que la dimisión del exentrenador del Atlético de Madrid o Valencia no ha tenido "nada que ver" con las deudas ni con la plantilla.

"Es un tema puntual que me ha dejado de piedra ha dimitido. Tiene cláusula y la tendrá que pagar. Él dice que sin contar con él han vendido a gente y que se prometió no permitirlo más. Si el entrenador, que es el que más fuerza tiene, no es capaz de convencerle para que no se vaya ... No se va a acabar el Getafe porque Sammir no esté. Es un buen futbolista y nos debilita", admitió.

Asimismo, incidió en que Quique no tiene "argumentos" para justificar su cese. "Lo siento porque, aparte de buen entrenador, es mi amigo. Me ha dejado tirado en un mal momento tirado. Lo siento porque había hecho un buen proyecto con él. Hay que darle las gracias porque ha recuperado el vestuario y a la gente. Somos los primeros sorprendidos", reiteró.

Quique comunicó a Ángel Torres su postura este miércoles a las 7 de la tarde, pero no le informó de que iba a dar una rueda de prensa o emitir un comunicado. "Me dijo que estaba bloqueado y no se sentía con fuerzas para seguir entrenando. ¿Lo demás? No me gusta especular. Nos ha creado un problema que intentaremos solucionar de aquí al lunes. La situación del club no tiene nada que ver. Si queremos sobrevivir tenemos que vender. Lamento que no haya salido a decir cuál es el motivo. Yo creo que no existe", sentenció.