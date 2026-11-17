Real Betis-Feyenoord, en la Champions League 2026/27. - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte propuso este martes multas de 30.000 euros a CA Osasuna, por el apoyo a colectivos de aficionados vinculados al grupo ultra Indar Gorri, y al Real Betis, por deficiencias en las medidas de control de acceso y la activación de bengalas.

"Propuesta de sanción de 30.000 euros a Osasuna por actuaciones relacionadas con el apoyo a determinados grupos de seguidores, la autorización y utilización de elementos de animación y la gestión del Libro Registro de Seguidores, todas ellas infracciones de la normativa vigente en materia de prevención de la violencia en el deporte", informó Antiviolencia en un comunicado.

La sanción llega después de analizar la actividad del colectivo de seguidores denominado Sadar Bizirik, así como su vinculación con el grupo Indar Gorri, a partir de los antecedentes existentes sobre la participación de integrantes de ambos colectivos en conductas contrarias a la legislación vigente.

"El club disponía de información relevante en relación con los antecedentes sobre la estrecha vinculación de ambos grupos, así como de información sobre las sanciones administrativas firmes impuestas a integrantes de dicho colectivo. En este sentido, se constata la presencia de personas con antecedentes conocidos dirigiendo a la animación y la falta de supervisión en la documentación examinada con ocasión del encuentro CA Osasuna-Rayo Vallecano", explicó la nota de prensa.

Además, propusieron sanciones de 30.000 y 5.000 euros al Betis por "deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores al no impedir la introducción y, posteriormente, la activación en la grada de numerosas bengalas y artefactos pirotécnicos". Todo ello, en los partidos de los verdiblancos ante el Oporto y el Feyenoord en Champions.

También solicitó una multa de 5.000 euros al RC Celta por no garantizar el cumplimiento de la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas al constatarse que, "en los palcos VIP existentes en la Grada de Tribuna, espectadores habían salido de estos, hacia la zona de asientos exterior, con envases de cristal contendiendo bebidas alcohólicas", en el encuentro entre el equipo gallego y la Juventus, en la Europa League.

Además, Antiviolencia propuso una sanción de 3.001 euros al Real Madrid por deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores al no impedir la introducción y exhibición, en tres ocasiones, de una pancarta de grandes dimensiones en el partido en el Santiago Bernabéu ante el Sevilla FC. Y, a nivel de clubes, la comisión propuso, por el motivo anterior, aunque ocurrió con ocho pancartas, una multa de 3.001 euros al Rayo en el partido frente al elche CF en Vallecas.

Finalmente, Antiviolencia solicitó una multa de 60.001 euros y la prohibición de acceso a los recintos deportivos durante dos años a un aficionado que, teniendo en vigor una prohibición de acceso, fue localizado en el interior del estadio con ocasión del encuentro de Primera Federación entre el Racing Club de Ferrol y la SD Ponferradina.