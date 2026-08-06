Antonia Silva deja el Real Madrid para unirse al Palmeiras

Archivo - Antonia Silva - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y el Palmeiras anunciaron este jueves el traspaso al conjunto brasileño de la defensora Antonia Silva, quien pasó las dos últimas campañas en el conjunto blanco.

"El Real Madrid C. F. y el Palmeiras han llegado a un acuerdo para el traspaso de nuestra jugadora Antonia Silva. El Real Madrid le desea mucha suerte a ella y a su familia en esta nueva etapa de su vida", anunció el conjunto español.

Por su parte, la web oficial del Palmeiras recogió ya unas primeras declaraciones de su nueva jugadora. "El proyecto presentado por Palmeiras me convenció por todo lo que el club ha estado construyendo y su ambición de seguir creciendo, tanto en términos de estructura como en el terreno de juego", afirmó.

"Llego con las mejores expectativas, lista para aportar, ayudar al equipo y construir una hermosa historia, logrando grandes metas con esta camiseta. La afición puede esperar una jugadora que se entregará al máximo en todo momento. La garra es una de mis principales características, y el compromiso nunca me faltará", declaró la nueva jugadora de Palmeiras.

Originaria de Riacho de Santana, la futbolista de 32 años comenzó su carrera en el fútbol sala. A los 16 años se mudó a Sao Paulo, donde jugó para Tiger/Portuguesa y Sao José. Al año siguiente se pasó al fútbol y recibió su primera convocatoria con la selección brasileña; además, fue elegida mejor defensa del Paulistao mientras jugaba para Ponte Preta. También en 2017, la defensa fichó por el Audax y ganó la Copa Libertadores.

Un año después, en el Iranduba, volvió a subir al podio de la Libertadores y fue elegida mejor defensa del Campeonato Brasileño de esa temporada. En 2019, mientras jugaba para el Sao Paulo, ganó dos premios individuales más: mejor defensa del campeonato estatal y del Campeonato Brasileño Femenino. De ahí dio el salto a España, con el Madrid CFF (2019-2022), Levante UD (2022-2024) y Real Madrid (2024-2026).

Convocada por la selección brasileña desde 2017, Silva fue dos veces campeona de la Copa América (2022-2025) y ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, además de haber jugado también en un Mundial (2023) representando a Brasil.