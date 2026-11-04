Aplazado el Granada-Tenerife de este sábado por la muerte de Jesús de Miguel

Acto convocado por la afición del Tenerife en la puerta 9 del estadio como homenaje al jugador Jesús de Miguel, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, a 3 de noviembre de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encuentro entre el Granada CF y el CD Tenerife de LaLiga Hypermotion, programado para este sábado, a las 21.00 horas en el Nuevo Los Cármenes, queda aplazado por la muerte este martes del jugador del conjunto tinerfeño Jesús de Miguel Alameda.

"Tras la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, el partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion que iba a enfrentar al Granada CF frente al cuadro tinerfeño este sábado 7 de noviembre, en el Nuevo Los Cármenes, queda aplazado", informó en un comunicado el club andaluz, que avanzó que la nueva fecha "queda pendiente de confirmación próximamente".

El Granada, en la nota de prensa, también reiteró "su más sentido pésame a los seres queridos de Jesús de Miguel, así como a toda la familia del CD Tenerife, mandándole toda la fuerza y ánimo en estos duros momentos".

El grave incidente ocurrió en los minutos finales de la prolongación del Tenerife-Andorra de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion de este lunes, cuando el delantero recibió un impacto por un rodillazo del guardameta visitante Jesús Owono --expulsado con roja directa-- que le provocó la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.

De Miguel logró recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser introducido en la ambulancia con soporte vital para su traslado al centro hospitalario. Después, el club insular informó de su ingreso de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por el fuerte golpe. Y, de madrugada, el Tenerife avanzó que su estado empeoró neurológicamente, antes de la muerte este martes a las 08.00 horas.

El presidente del CD tenerife, Felipe Miñambres, ya avanzó este martes la petición de aplazamiento a LaLiga del encuentro ante el Granada. "Hemos hablado con LaLiga, el Granada ha mostrado todo su apoyo y también hablaremos con la Federación para pedir también el del Badajoz e iniciar ya después el día del Ceuta. Necesitamos ese tiempo para tratar de lo mínimo que podamos recuperarnos", explicó, por lo que volverían a competir el próximo domingo 15 de noviembre (14.00) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.