Aplazado el partido del Basilea por un incendio en St. Jakob-Park que destruyó las equipaciones

St. Jakob Park de Basilea - Tom Weller/dpa

BERLÍN, 11 Abr. (dpa/EP) -

Un incendio en el estadio del Basilea, St. Jakob-Park, ha provocado el aplazamiento de su partido de la Superliga suiza previsto para este sábado ante el Thun, ya que todas las equipaciones y el resto del material han quedado destruidos.

El Basilea comunicó este sábado que la liga había aceptado su solicitud de aplazar el partido. "El incendio, que generó un denso humo, causó daños considerables y destruyó por completo la zona de vestuarios del primer equipo", declaró el Basilea.

"Los importantes daños incluyen las botas de fútbol personales, toda la equipación de partido y de recambio (camisetas, ropa de entrenamiento, etc.), así como el equipamiento médico y técnico necesario para el desarrollo del partido, que no puede sustituirse a corto plazo", añadió.

La policía de Basilea informó de que aún se desconoce la causa del incendio que se produjo en el sótano de St. Jakob-Park a última hora del viernes. Señaló que la zona afectada era inutilizable por el momento, ya que había sufrido graves daños por el hollín y el calor.

"Entre otras cosas, se han visto afectados los vestuarios, los almacenes de equipación y todo el material de los jugadores y los entrenadores. La oficina de los entrenadores, la oficina del director del equipo, las zonas de fisioterapia, así como las duchas y los aseos, también han sufrido daños", declaró el Basilea.

Inaugurado en 2001 y renovado para la Eurocopa masculina de 2008, St. Jakob-Park es el estadio más grande de Suiza, con una capacidad de más de 38.000 espectadores. Acogió partidos de la Eurocopa 2008, incluida una semifinal, y varios partidos de la Eurocopa femenina de 2025, entre ellos la final entre Inglaterra y España. Hace dos semanas fue sede de un partido amistoso masculino entre Suiza y Alemania.