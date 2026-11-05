Aplazados el Castellón-Eibar de Segunda y el Costa Adeje Tenerife-Alavés de Liga F tras la muerte de Jesús de Miguel

Acto convocado por la afición del Tenerife en la puerta 9 del estadio como homenaje al jugador Jesús de Miguel, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, a 3 de noviembre de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encuentro entre el CD Castellón y la SD Eibar, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion y previsto para este viernes 6 de noviembre a las 20.30 horas en el SkyFi Castalia, queda aplazado por el fallecimiento de Jesús De Miguel, ex jugador del conjunto 'orellut', tras un violento golpe en el CD Tenerife-FC Andorra que se disputó este lunes.

"El club solicitó a LaLiga el aplazamiento del partido al considerar que no se daban las condiciones emocionales para disputarlo, tanto en el vestuario como en el conjunto de la familia 'albinegra'. LaLiga ha atendido la petición, y la nueva fecha del encuentro se comunicará próximamente", informó el CD Castellón en un comunicado.

Además, el equipo castellonense agradeció "de forma muy especial la actitud de la SD Eibar, que en todo momento se mostró comprensiva y facilitó el aplazamiento desde el primer contacto". "Un gesto de sensibilidad y deportividad que dice mucho de la entidad armera y que el club valora profundamente", agregó la entidad, en la que jugó De Miguel entre 2023 y 2025 y con la que ascendió a Segunda División.

El Castellón avanzó que se devolverá el importe de las entradas compradas para el partido ante el Eibar, que se encargará de tramitar las entradas de los visitantes. "Cuando se comunique la nueva fecha, se volverá a abrir la venta de entradas online y en taquillas para el encuentro ante la SD Eibar", zanjó el comunicado.

Además, Liga F comunicó, tras el fallecimiento del futbolista madrileño "y en señal de respeto y consideración hacia su memoria, su familia y al CD Tenerife", la suspensión del partido Costa Adeje Tenerife-Deportivo Alavés, correspondiente a la Jornada 10 de la Liga F Moeve. La competición también informará de la nueva fecha "en los próximos días".

"Asimismo, con el fin de respetar el homenaje que el Costa Adeje Tenerife y el CD Tenerife celebrarán este sábado en memoria del jugador en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, el encuentro SD Eibar-Real Sociedad adelanta su horario a las 17.00h del sábado 7 de noviembre", concluyó la nota de prensa de Liga F en redes sociales.