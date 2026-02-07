Aplazados el Sevilla-Girona y el Cádiz-Almería por el temporal en Andalucía

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El partido de la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports entre el Sevilla FC y el Girona FC, previsto para este sábado a las 18.30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y el duelo de la vigésima quinta jornada de LaLiga Hypermotion entre el Cádiz CF y la UD Almería, previsto para este sábado a las 21.00 horas en el Nuevo Mirandilla, se han aplazado por el temporal que afecta a Andalucía, ha informado LaLiga.

"Tras haber recibido la instrucción por parte de la Junta de Andalucia por motivos de seguridad y Protección Civil, LaLiga informa del aplazamiento de los partidos correspondientes a la Jornada 23 de LaLiga EA Sports que debía enfrentar al Sevilla FC y Girona FC, y la Jornada 25 de LaLiga Hypermotion que enfrentaba al Cádiz CF y UD Almería previstos para este sábado a las 18.30 y 21 horas respectivamente", señaló la patronal.

Este mismo sábado, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla pidió tanto a la Junta de Andalucía como a LaLiga la suspensión del encuentro en el Sánchez-Pizjuán por las incidencias del temporal que ha entrado en Andalucía, la borrasca Marta, que está dejando en las últimas horas fuertes vientos e intensas lluvias. No en vano, la Aemet ha activado el aviso naranja en la provincia.

Poco después, tanto el Girona como el Sevilla informaron de que el encuentro se jugaría finalmente este domingo a las 16.15 horas. "El Girona FC lamenta los inconvenientes de que esta decisión pueda ocasionar a los aficionados desplazados", apuntó el club catalán. "El partido se jugará mañana domingo a las 16.15 horas", añadió.

La entidad sevillista señaló también que todas las entradas adquiridas a través de la web oficial y en las taquillas principales para el duelo de este sábado "serán validas para el día de mañana sin necesidad de cambiarlas o modificarlas", y que el que decida no asistir podrá solicitar la devolución del importe de las mismas.