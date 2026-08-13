Arbeloa, expulsado en su regreso a España

Álvaro Arbeloa, Fulham FC - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Trofeo Costa del Sol se quedó en Málaga este miércoles después de un 2-2 ante el Fulham que terminó con el equipo inglés retirado antes de la tanda de los penaltis y después de la expulsión por roja directa de su técnico, el ex del Real Madrid Álvaro Arbeloa.

La 36ª edición del trofeo lo levantó el anfitrión en La Rosaleda, tras el lío y espectáculo que supuso el regreso a España de Arbeloa. El preparador ex de los blancos, que fichó este verano por el equipo inglés, vio roja directa tras dirigirse al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias al final del encuentro, instantes después del 2-2.

El empate local llegó de penalti convertido por Jauregi con el tiempo cumplido. Antes, marcaron Ryan Sessegnon y Alex Iwobi, para los visitantes, y Chupe, el 1-1. "Si bien estaba prevista una tanda de penaltis, el Fulham, alegando que no estaba contemplada en el contrato, se retiró del terreno de juego", informó el equipo andaluz, que esta campaña está de vuelta en LaLiga EA Sports.