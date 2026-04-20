Arbeloa: "No creo que haga falta ninguna revolución para volver a ganar títulos"

1079635.1.260.149.20260420110657 El entrenador del Real Madrid CF, Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid CF, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que no cree que sea necesaria una "revolución" en la plantilla de cara a la siguiente temporada para volver a pelear por títulos y ha apelado, por otro lado, a la exigencia del club blanco para afrontar el tramo final de la temporada, con siete partidos por delante que considera decisivos para intentar ganar LaLiga EA Sports, pese a los 9 puntos que tienen ahora mismo perdidos respecto al líder FC Barcelona.

"No creo que haga falta ninguna revolución para intentar volver a ganar títulos. Seguro que en verano habrá mejoras y con ello volveremos a pelear por ganar", afirmó en rueda de prensa, convencido de que el equipo tiene margen de crecimiento pese a su juventud.

El técnico madridista insistió en la obligación de ganar todo lo que queda. "Tenemos siete partidos y hay que ganar los siete y, cuando termine la temporada, pensaremos en la siguiente y en las cosas que hay que hacer bien para ganar", señaló, subrayando la exigencia permanente del club.

En lo deportivo inmediato, apeló a mantener la ambición ante su afición en el partido contra el Deportivo Alavés. "Tenemos que hacer un buen partido, demostrar que queremos ganar y ganarnos los aplausos del Bernabéu. No vale con lo bien que lo hemos hecho el miércoles pasado, tenemos que salir a por el partido y a ganar, salir con la ambición de los grandes partidos contra cualquier equipo. Es una asignatura en la que tenemos que seguir mejorando", explicó.

Sobre el rendimiento en Liga en los últimos años, con 7 Ligas ganadas de las últimas 20 si no ganan la presente, dejó una reflexión clara. "Hemos vivido circunstancias como las vividas en Girona que hacen que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Madrid; con eso se dicen muchas cosas", opinó ambiguo.

Además, trasladó el sentir del entorno madridista tras la reciente eliminación europea ante el Bayern de Múnich. "He salido a la calle y he sentido el orgullo que tiene el madridismo por el partido del miércoles, por el sacrificio y el esfuerzo que hicieron sus jugadores. El sentimiento de la calle es que nos privaron de las semifinales, eso he podido sentir y me hace feliz", manifestó.

Ese privar se refiere, entre otras cosas, a una expulsión de Eduardo Camavinga de la que volvió a opinar. "Camavinga está dolido, como todos. Fue una acción que a todas luces fue un error grave del árbitro, está claro que no sabía que tenía una tarjeta y no saberlo es un error muy grave. Es una acción con la que vas a condicionar a un jugador. Son errores que en un partido de Champions no se deberían dar. Está dolido, sabe lo que es el Real Madrid, ha ganado dos Champions con 24 años, es muy importante y ha jugado mucho y muy bien. Cuenta con mi confianza, con la del club y con el cariño del club", defendió al francés.

Sobre su futuro, y tras ser cuestionado para que respondiera como socio del club y como madridista, dejó claro que solo habla como entrenador. "Soy madridista, pero soy entrenador del Real Madrid. Es una decisión que a mí no me compete. Como he dicho muchas veces, la respuesta es la misma. No me preocupa absolutamente nada mi futuro. Me preocupan los siete partidos, en especial el de mañana. Es lo único que tengo en la cabeza y lo único importante para el Real Madrid", aseguró.

En esa misma línea, insistió en que su foco está en el corto plazo. "Tengo comunicación directa cada semana con el club y tengo la suerte de tener una grandísima relación, pero lo dicho, el único futuro que me preocupa es el partido de mañana. Para todos son más importantes de lo que pueda parecer, nos va la vida en estos siete partidos y lo tenemos que mostrar mañana, la importancia que van a tener esos partidos para nuestro equipo", añadió.

Y también valoró su situación personal. "Estoy bien. Os agradezco el interés, pero siempre estoy bien. Me considero una persona con mucha fuerza, energía, ilusión y ambición y, mientras esté en esta silla, voy a estar así", comentó, antes de insistir en el respaldo del entorno.

Arbeloa también defendió a su plantilla, destacando su juventud. "Tenemos líderes, es una plantilla muy joven si la comparas con plantillas campeonas de Europa aquí, con 29 de media; ahora tenemos una de 23-24 años. Hay muchos jugadores a los que les queremos exigir demasiado pronto, pero sí que tenemos grandes líderes y podría nombrar a muchos, con mucha experiencia y muchos años en el club, con gran personalidad. Pero también tenemos jugadores jóvenes y este no es un club de adaptación fácil, pero están trabajando bien y tengo confianza en ellos", argumentó.

Sobre el ambiente en el vestuario, rechazó una relación de colegueo, pero sí destacó en positivo el buen rollo que hay en el grupo. "No tengo la sensación de esa relación de colegueo o amistad. He tenido buena relación, como la he tenido con mis jugadores. Tener una buena relación no implica que no puedas apretarles o que no seas exigente. Es una relación que uno tiene que aceptar, como jugador y como entrenador", apuntó.

"Lo importante es que todos tengamos ganas de venir a entrenar. Hay buen ambiente en el vestuario, pero eso no quita que no podamos decirnos las cosas, que a veces no gustan, a la cara. Para mí es un acierto, es como siento que debe ser un vestuario. Tengo una gran plantilla", añadió en este sentido.

También tuvo palabras de elogio para el turco Arda Güler. "Han sido tres meses intensos, hemos desarrollado una gran relación. Se hablaba mucho de él, de que no podía jugar en los grandes partidos, y fíjate en las eliminatorias que ha hecho contra el City o el Bayern. Desde que he podido trabajar con él, he visto el talento que tiene, las ganas y el sacrificio que pone. Es mérito suyo, ha sabido aprender de los errores y altibajos. Es un gran premio la temporada que está haciendo. Es un jugador llamado a ser un jugador importante", destacó.

Por último, respaldó a Kylian Mbappé pese a algunas críticas del entorno madridista. "No puedo acabar molesto con ninguna acción de Mbappé, hizo una eliminatoria a la altura del jugador que es, con gol en cada partido. Ha trabajado mucho, nos vemos los partidos más de una vez y de verdad que estoy contento con la eliminatoria que ha hecho. Ha sido un peligro para el Bayern constantemente y es el Kylian Mbappé que queremos ver cada día", concluyó.