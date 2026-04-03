Arbeloa: "El Real Madrid suele dar lo mejor de sí mismo cuando llega la primavera"

1074936.1.260.149.20260403111750 Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que se juegan LaLiga "en cada partido" y que "no" tienen "margen de error", por lo que ha apelado a centrarse en el encuentro de este sábado ante el RCD Mallorca (16.15 horas), afirmando además que el equipo "siempre suele dar lo mejor de sí mismo cuando llega la primavera", además de señalar que España "no es un país racista" a pesar de los cánticos xenófobos que se escucharon en el España-Egipto.

"Estamos donde queríamos estar, peleando por la Liga y la Champions. Nuestro único objetivo tiene que ser ganar el partido de mañana. Cuando pase el partido en Mallorca pensaremos en el siguiente. Nos jugamos la Liga y la Champions en cada partido, no tenemos margen de error, tenemos que ser muy conscientes de ello cuando mañana salgamos al campo", declaró en rueda de prensa.

Además, advirtió de que será un choque "muy complicado". "Es un partido en el que me han saltado 714 alarmas por el contexto del que venimos, por la dificultad del rival, porque siempre después de un parón cuesta volver a conectar. Pero también me da confianza cómo han entrenado los jugadores, las ganas, la actitud, la mentalidad y la confianza que tienen. Les veo con muchísima confianza, muy mentalizados para luchar por la Liga y por la Champions, sabiendo que no va a ser fácil. Pero somos el Real Madrid y tenemos que salir a demostrarlo cada partido. Todos juntos, con esa gran unidad, sabiendo que cuando llega la primavera este Real Madrid siempre suele dar lo mejor de sí mismo", recordó.

"Nos quedan nueve finales en Liga y mañana es la primera de ellas", dijo, sin desvelar si hará rotaciones. "Tengo pensado sacar el mejor equipo que tenga para ganar el partido, como hago siempre. Tenemos en seis días tres partidos, de máxima exigencia a todos ellos, porque de aquí a final de temporada no tenemos margen de error ni en Liga ni en Champions. Nos jugamos cada competición en cada partido y mañana sacaremos el mejor equipo posible. Son muchos partidos en muy pocos días, pero tenemos una plantilla con magníficos futbolistas y vamos a necesitar a todos. Todos los jugadores están teniendo sus momentos y su importancia. Todos han sido muy importantes y lo van a seguir siendo igual. Tenemos ahora muchísimos partidos y seguro que hay momentos para todos", adelantó.

En otro orden de cosas, el técnico blanco aseguró que la información de que los médicos del Real Madrid habían examinado la rodilla equivocada de Kylian Mbappé es "absolutamente falsa". "Es momento ya de dejar atrás la rodilla de Mbappé y centrarnos en sus goles. Ojalá pueda volver al nivel que ha demostrado y que tiene, poder disfrutar y hablar de sus goles y de la calidad que tiene y de lo mucho que nos tiene que ayudar", deseó.

"Kylian tiene un compromiso enorme con su equipo y con sus compañeros y él sabe perfectamente lo que le pido. Cada uno dentro del equipo sabe el rol que tiene, pero necesitamos ser un equipo muy comprometido todos los días, todos los jugadores los 90 minutos. Somos conscientes de que para ganar cada partido necesitamos el compromiso de todos. En este momento de la temporada nuestro único objetivo es acabar el partido sin ahorrar un esfuerzo. Con el talento que tienen estos jugadores, marcan las diferencias. Kylian es el primero que sabe que necesitamos de su compromiso", prosiguió.

Además, explicó que la suplencia de Mbappé en el derbi fue "una decisión de sentido común". "Cero problemas, ningún reproche, al contrario, él sabía lo que tenía que hacer. Siempre está a disposición del equipo. Siempre me ha mostrado mucho respeto en todas mis decisiones y jamás he tenido ni el más mínimo problema, ni el más mínimo reproche por su parte. Al revés, siempre se ha puesto a mi disposición. Es una suerte tener un jugador de esa magnitud y con esta humildad", expresó.

También reconoció que Vinícius "está cansado" tras jugar con Brasil. "Mi amigo 'Carletto' no le ha dado mucho descanso, como es normal, porque ¿quién quiere dar descanso a un jugador como Vinícius Junior? Lo entiendo perfectamente. Han sido dos partidos muy exigentes para él. Creo que el Real Madrid y la selección brasileña son dos equipos donde la exigencia es muy grande. Es un jugador enorme, que ha venido de mucha carga de partidos desde que ha empezado 2026, no ha parado ni un día. Vamos a ver cómo se encuentra hoy de cara al partido de mañana y decidiremos", subrayó.

El preparador salmantino habló también de Jude Bellingham, que no tuvo minutos con su selección. "El seleccionador inglés ha decidido que no jugara, pero también entiendo que no hayan querido correr ningún tipo de riesgo. Jude es lo bastante inteligente para haber hecho buenas sesiones de entrenamiento, para seguir poniéndose a punto y está preparado para jugar mañana, para ayudar al equipo, que es lo que necesitamos, que vaya cogiendo ritmo de competición", expresó.

"Para mí no hay ningún problema en que Bellingham no haya tenido minutos con Inglaterra; si los hubiese tenido, tampoco hubiese sido ningún problema. Para mí va a ser un jugador fundamental. Estoy muy, muy contento de verlo otra vez en los entrenamientos. A partir de ahora mi único objetivo es que pueda recuperar su mejor nivel, y eso tiene que ser jugando. Soy consciente de que ha estado mucho tiempo parado, muchas semanas fuera, y que vamos a tener que reencontrarle poco a poco", añadió.

También adelantó que Éder Militao "va a volver y estará mañana en Mallorca". "En forma, es el mejor central del mundo. No he tenido la suerte de poder dirigirle ni un partido, pero llevamos muchos años disfrutando de él aquí en el Real Madrid. Muchas veces tienes la sensación de que hay dos jugadores cuando está Militao en el campo. Es un central sensacional por su despliegue físico, por sus condiciones, por su inteligencia y por el liderazgo que tiene. Creo que nos va a ayudar muchísimo, es un jugador diferencial y estoy muy feliz de tenerle de vuelta porque va a ser muy importante para este tramo final de temporada y para poder luchar por todo", avisó.

Respecto a Brahim, afirmó que "ha jugado a un nivel altísimo" y que ahora es su "decisión" si juega o no. "Seguro que de aquí a final de temporada va a seguir teniendo muchísimos minutos en el campo porque se los está ganando. Es un jugador que nos está dando mucho de inicio, que es capaz también de salir desde el banquillo y aportar con muchísima clase, diferencial. Estoy muy feliz porque ha venido de una situación que no ha sido fácil, ha sabido luchar y cuando le he dado la oportunidad ha demostrado la clase de jugador que es. Los voy a necesitar a todos porque hay muchísimos partidos de mucha exigencia y todos van a ser muy importantes", subrayó.

Sobre su futuro en el banquillo, reconoció que "no" le preocupa "en absoluto". "Estaré aquí hasta el día que el club quiera que esté. Estoy muy feliz y mi único objetivo es ayudar a los jugadores a ganar títulos. Quiero que el Real Madrid siga ganando títulos, ayudar y poner mi granito de arena, pero lo importante es que el Real Madrid gane. Esté quien esté en esta silla, yo seré feliz si el Real Madrid gana", indicó.

Por último, valoró los cánticos xenófobos que se escucharon esta semana en el RCDE Stadium durante el España-Egipto. "España no es un país racista. Si lo fuese, tendríamos un problema todos los fines de semana en todos los campos. Hay que erradicar cualquier tipo de actitud racista en los estadios y en la sociedad. Lo voy a seguir defendiendo y pensando, sea quien sea y donde sea. España, como país, tenemos que seguir luchando para erradicar ese tipo de actitudes. Somos un gran país, muy tolerante. No tenemos que generalizar, pero tenemos que seguir con la misma lucha y seguir erradicando este tipo de actitudes de cualquier campo y de la sociedad española", finalizó.