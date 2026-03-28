Argentina deja dudas contra Mauritania: "Menos mal que no jugamos la Finalissima"

Argentina - Mauritania, Bombonera - Cristina Sille/dpa

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección de Argentina venció (2-1) a Mauritania en la Bombonera de Buenos Aires, un amistoso flojo de la campeona del mundo en el día que debía medirse a España en la Finalissima.

"Menos mal que no jugamos la Finalissima, si jugamos así perdemos", dijo el portero 'Dibu' Martínez después del encuentro, crítico con la actuación de una Argentina que se dejó ir sobre todo en el segundo tiempo en un estadio de Boca que no se llenó.

La albiceleste, que el miércoles jugará contra Zambia y llegará al Mundial sin ningún test serio, se llevó al menos la victoria, con los goles de Enzo Fernández y Nico Paz en el primer tiempo. Para el segundo entró Leo Messi y también Franco Mastantuono o Giuliano Simeone, pero Argentina no quiso competir.

La selección africana hizo al 'Dibu' el mejor del partido y terminó firmando el 2-1 en el descuento. "Nos llegaron demasiado. Pero bueno, se ganó. Tampoco el rival lo conocíamos mucho. Y ellos se jugaron la vida, pero hay que tener un poquito más de corazón. Faltó intensidad, no faltó juego. Faltó un poco de solidez defensiva, más de convicción a la hora de defender", afirmó.

"Bastante flojo, la verdad. Fue uno de los partidos que peor jugamos, aunque sea un amistoso. Faltó mucha intensidad, faltó juego, faltó velocidad. Es algo que hay que analizar y cada vez que nos ponemos la camiseta de la selección hacerlo un poco mejor", añadió el meta argentino en zona mixta.

El 'Dibu' terminó ironizando sobre lo que hubiera podido pasar de tratarse del partido contra España, la Finamissima que debía jugarse este viernes en Catar y que fue suspendida por el conflicto bélico, sin encontrar entre las partes un acuerdo para otra sede y fecha.