El argentino Martín Anselmi, nuevo entrenador del Elche

Archivo - Martín Anselmi con el Oporto - Alfredo Falcone/LaPresse via ZUM / DPA - Archivo

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El argentino Martín Anselmi será el entrenador del Elche CF la próxima temporada en sustitución de Eder Sarabia, ha anunciado este sábado el club ilicitano, que ha informado de que firma una campaña adicional vinculada al cumplimiento de objetivos.

El de Buenos Aires, de 40 años, se formó en los banquillos en el fútbol formativo argentino y tras una breve experiencia en el Unión La Calera de Chile dio el salto al fútbol profesional ecuatoriano de la mano de Independiente del Valle. Con él, conquistó la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa Sudamericana ante Flamengo en Maracaná, además de competir en la Copa Libertadores. Antes, ya había logrado una Sudamericana en 2019 como asistente de Miguel Ángel Ramírez.

Posteriormente, dirigió a Cruz Azul en México, con el que consiguió el récord histórico de puntos en torneos cortos al ser líder en el Apertura 2024, antes de dar el salto a Europa con el Oporto. En el conjunto portugués, disputó la Liga Europa y participó en la primera edición del nuevo Mundial de Clubes. Su última etapa la desarrolló en el Botafogo brasileño.

Ahora, Anselmi tomará el testigo de Eder Sarabia, que abandonó el equipo después de lograr la permanencia en LaLiga EA Sports en la temporada 2025-26 al terminar decimoquinto con 43 puntos, uno más que el descenso.

"La incorporación de Anselmi refuerza la apuesta del Elche CF por una manera de entender el fútbol basada en el protagonismo y la ambición competitiva. El técnico argentino ha desarrollado equipos con personalidad y una propuesta ofensiva reconocible, una línea que encaja con la voluntad del Club de seguir construyendo un proyecto competitivo y atractivo para la afición franjiverde en una Primera División cada vez más exigente", señaló la entidad ilicitana.