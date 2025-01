Arrasate: "Jugar la final es una obligación para el Real Madrid y para nosotros es un reto"

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, afirmó este miércoles que alcanzar la final de la Supercopa de España, que se disputa en Yeda (Arabia) Saudí, es "un reto" para su equipo, mientras que para el Real Madrid, su rival en semifinales, es "una obligación", aunque espera "poner en dificultades" a los blancos.

"Para el Real Madrid, seguramente, sea una obligación el tema de jugar la final y ganar, y para nosotros es un reto. Por eso digo que a veces la Liga, la Copa, no tienen mucho que ver, porque son citas históricas y lo tenemos que afrontar así también, sabiendo que es algo único, que tenemos que poner todo el foco ahí primero para que algo pase. Primero lo tienes que visualizar, lo tienes que creer, y en ese trabajo estamos ahora", expresó en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Madrid.

Los bermellones buscan este jueves (20.00 hora peninsular española), como subcampeones de Copa el curso pasado, la final de la Supercopa de España, después también de su estrepitosa derrota copera del pasado viernes. "Es el rival que tenemos enfrente, por lo tanto el mejor (para olvidar la derrota en Copa)", admitió.

"Estamos en una semifinal de una Supercopa y es difícil digerir una derrota como la del viernes pasado, pero hemos tenido tiempo, hemos aprendido cosas también. Y ahora estamos con toda la ilusión del mundo para intentar mañana hacer un partido perfecto, que solo así vamos a tener opciones", advirtió.

Para Arrasate, la receta para avanzar a la final y eliminar al Real Madrid pasa por "mezclar el tema de ser proactivo en tu idea" con "saber a quién te enfrentas". "Tienes que estar equilibrado porque ellos en transiciones, seguramente, sean el mejor equipo. Hay que mezclar un poco dos cosas: no perder nuestra esencia, nuestra identidad, y saber también lo que tenemos enfrente", reiteró.

"El partido pasa por hacer un partido casi redondo, perfecto. Necesitamos acierto cuando lleguemos al rival, necesitamos defender bien, que ellos no estén cómodos, sobre todo, que no tengan espacios para correr, si el partido es de ida y vuelta, no tenemos nada que hacer. Necesitamos llevar el partido a nuestro terreno", agregó en su análisis.

Y puso de ejemplo el rendimiento de su equipo en la primera jornada de LaLiga EA Sports ante los blancos, que terminó en empate (1-1). "Ese día estuvimos bien, competimos bien, el partido fue igualado y terminó en empate. Pero los dos equipos hemos cambiado desde la primera jornada, era todo nuevo, el Real Madrid también ha evolucionado y creo que estamos en diferentes momentos, pero es una muestra más de que si hacemos las cosas bien, podemos estar cerca de equipos, en teoría, superiores", aplaudió.

"Personalmente, sí he visto una evolución. Está mejor que al principio de temporada, han mejorado en el trabajo sin balón, los últimos resultados así lo reflejan también, y creo que hay algún jugador también que se está adaptando mejor. Eso hace que sea un equipo más potente que hace dos o tres meses", dijo sobre el Real Madrid.

Y reveló que no tuvo dudas de que Vinícius Júnior, sancionado dos partidos en Liga por su agresión en Mestalla el pasado viernes, jugaría este torneo. "Una vez redactado el acta yo creo que estaba claro que iban a ser dos partidos, en todo momento hemos pensado que mañana iba a jugar. Ya nos hemos enfrentado varias veces a él, es un grandísimo jugador, muy difícil de parar y necesitaremos un trabajo defensivo colectivo, para que tanto Vinícius como los demás jugadores no brillen", expresó.

También tuvo buenas palabras para Carlo Ancelotti, que también elogió al vasco en la previa. "Está jugando al despiste para que me venga arriba para mañana", bromeó. "Siempre me ha tratado fenomenal y agradezco sus palabras. Es un ejemplo para todos los entrenadores y todo está muy bien, pero si le podemos ganar mañana, pues mucho mejor", agregó.

Siguiendo con el análisis de los blancos, Arrasate reconoció que Kylian Mbappé "es un jugador que va más" y "se está adaptando", ya que "cada vez" le ve "más cómodo" en le campo. "Si quitan a un jugador, va a salir otro, incluso con 10 el otro día en Valencia ganan el partido, entonces no nos tenemos que centrar en eso, es más el nivel que podemos dar nosotros, poner el listón aquí y luego si nos superan, nos superan, pero por lo menos poner en dificultades al Real Madrid", deseó.

El técnico vasco tuvo, además, buenas palabras para el colegiado del encuentro, Ricardo de Burgos Bengoetxea, un "gran árbitro". "Lo conozco desde hace muchísimos años porque es vizcaíno como yo, y estoy convencido que mañana va a ser un gran partido", defendió, antes de avanzar el estado de su jugador Samu Costa.

"Llega justo porque tiene pocas sesiones. Es verdad que la última sesión allí la hizo con el resto de los compañeros. Veremos hoy si puede completar el entrenamiento y si estará en la convocatoria final", informó, para destacar el rol de Dani Rodríguez en su equipo. "Es una gozada poder contar con él. En verano tuvo alguna posibilidad de salir, pero entendió que lo mejor era seguir en la isla y nosotros, encantados", agradeció.

"Creo que ha hecho una grandísima primera vuelta porque es un jugador que, más allá de la trayectoria que tiene, la edad que tiene, le sigue apasionando esto, se cuida muchísimo y para nosotros, no solo dentro del campo, sino fuera, es uno de los jugadores más importantes que tenemos", agregó.