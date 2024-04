El Arsenal examina liderato en el Derbi del Norte de Londres con el City acechando

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal visita este domingo al Tottenham en el Derbi del Norte de Londres en la jornada 35 de la Premier League con el objetivo de mantener el liderato en un feudo complicado para los 'Gunners' y no dar cancha a un Manchester City que ya acecha y espera un tropiezo del líder, en un duelo ante el Nottingham Forest que no pierde desde hace casi 30 años, mientras el Liverpool no quiere darse por vencido y quiere recuperarse ante el West Ham.

La lucha por el título del campeonato inglés se estrecha y ya apura su recta final y decisiva, con el Manchester City como principal favorito para revalidar el título. El conjunto 'citizen' marcha segundo (74), a dos puntos del líder Arsenal (76), aunque con un partido menos, por lo que es el dueño virtual del deseado liderato.

Los de Pep Guardiola, tras el varapalo en la Champions League y ya como finalistas de la FA Cup, tienen entre ceja y ceja revalidar el título doméstico. Y su siguiente paso, en un calendario muy favorable hasta final de temporada, será el Nottingham Forest en City Ground. No es un escenario muy habitual para los 'citizens', que solo han jugado un partido de Premier como visitante ante los 'Tricky Trees' en el siglo XXI, y acabó en empate (1-1).

Así, el Forest, que solo suma un triunfo en los últimos cuatro partidos y solo está un punto sobre el descenso, será un desafío para un City que viene de golear (0-4) al Brighton este jueves, sin encajar goles por segundo duelo consecutivo. Un triunfo ante el Forest acercaría a los de Guardiola al cuarto título consecutivo --acumula nueve trofeos de Premier en su historia--, el que acariciarían aún más con un pinchazo en el Derbi del Norte de Londres.

Y es que Tottenham y Arsenal se ven las caras este domingo en el Tottenham Hotspur Stadium de la capital inglesa con mucho en juego. Los de Mikel Arteta parecen haberse repuesto de la derrota frente al Aston Villa (0-2) con dos triunfos importantes ante el Wolves (0-2) y, sobre todo, el Chelsea con una contundente goleada (5-0). Sin la Champions ni otra competición copera, los 'Gunners' solo se agarran a una Premier que no ganan desde hace 20 años.

Enfrente estarán unos 'Spurs' asentados en la quinta plaza (60), con siete puntos de colchón sobre su perseguidor, y con la ambición de mirar a la Liga de Campeones y desafiar al 'top 4'. Sin embargo, los de Ange Postecoglou vienen de una dolorosa derrota ante el Newcastle, que les endosó un 4-0 y frenó su escalada en la clasificación. A su favor, la fortaleza como local, ya que ante el Arsenal perdió el año pasado, pero para la derrota anterior en Liga hay que remontarse a 2014.

El último aspirante al título, aunque ya muy descolgado --es tercero con 74 puntos y un partido más que el City-- , abre la jornada este sábado ante el West Ham. Los de Jürgen Klopp están inmersos en una pequeña depresión tras el 2-0 ante el Everton en el derbi, por lo que necesitan urgentemente olvidarse de sus penas, sin tiempo para lamentarse.

Ambos equipo sienten la presión de los resultados, después de ver como se desmoronaban sus sueños europeos vieron al ser eliminados en los cuartos de final de la Europa League. Además, los londinenses, octavos a cinco puntos de Europa, cayeron estrepitosamente (5-2) contra el Crystal Palace.

Así, necesitan el aliento de su afición y recuperar la sonrisa en su feudo, en el que solo suma dos derrotas en sus últimos 18 partidos. Aunque el Liverpool no es el rival propicio para la recuperación, porque se ha alzado con el triunfo en 13 de los últimos 15 enfrentamientos entre ambos equipos.

Los 'villanos' del renovado Unai Emery siguen empeñados en afianzarse en puestos de Champions, cuartos con 66 puntos después de dos importantes victorias ante Arsenal y Bournemouth. El Aston Villa acumula una imbatibilidad de cinco encuentros en Villa Park (4V y 1E), con 14 goles a favor. Y ahora estará enfrente el Chelsea, que quiere subirse a uno de los úñtimos trenes a la lucha por Europa, noveno con 47 puntos --a seis del objetivo.

--HORARIOS DE LA JORNADA 35 DE LA PREMIER LEAGUE:

-Sábado 27 de abril.

West Ham - Liverpool 13.30.

Fulham - Crystal Palace 16.00.

Manchester United - Burnley16.00.

Newcastle United - Sheffiled United 16.00.

Wolves - Luton 16.00.

Everton - Brentford 18.30.

Aston Villa - Chelsea21.00.

-Domingo 28.

Bournemouth - Brighton 15.00.

Arsenal - Tottenham 15.00.

Nottingham Forest - Manchester City 17.30.