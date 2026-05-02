El Arsenal golea por la Premier antes de recibir al Atlético

Arsenal - Fulham - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal goleó (3-0) al Fulham en la jornada 35 de la Premier para acercar el título liguero y sumar moral con una sólida actuación de cara a la vuelta de semifinales de la Champions, el martes contra el Atlético de Madrid también en el Emirates.

El equipo de Mikel Arteta cumplió en su lucha por la liga que busca desde 2004, para pasar la presión al Manchester City, segundo a seis puntos aunque con dos partidos menos. El equipo 'gunner' firmó una de sus actuaciones más destacadas, liderado por Viktor Gyökeres y Bukayo Saka, y descontó otro partido hacia el título con tres más para terminar el campeonato.

La gran acción de Saka, quien recupera su mejor versión para el momento decisivo de la temporada, dejó el 1-0 a Gyökeres a los nueve minutos. El delantero sueco se la devolvió al inglés en el 40', cuando el Arsenal atravesaba momentos delicados en el partido, y antes del descanso Gyökeres firmó su doblete (3-0).

El Fulham apenas tuvo reacción, fallando a la apretada lucha por los puestos europeos, y después de la derrota del Brighton contra el Newcastle (3-1). Por su parte, Arteta, que ya había hecho algún cambio en su once, pudo rotar otro poco pensando en esa vuelta en Londres contra el Atlético, después del 1-1 de la ida esta semana, en busca de la final de Champions.

La jornada este sábado en el fútbol inglés dejó también la victoria del Brentford sobre el West Ham, un serio 3-0 en el derbi londinense para optar a puestos europeos de la próxima campaña, mientras los 'Hammers' se quedan marcando la zona de descenso y dan la opción al Tottenham de salir de la quema este domingo si vence al Aston Villa.