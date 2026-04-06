El Arsenal quiere reencontrarse en Portugal

Los jugadores del Arsenal Declan Rice, Martín Zubimendi y Kai Havertz durante un partido de Liga de Campeones. - Federico Gambarini/dpa

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Arsenal y Sporting Club de Portugal se enfrentan este martes (21.00 horas) en el estadio José Alvalade de Lisboa, en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, un encuentro en el que los ingleses quieren comenzar a decantar a su favor una eliminatoria en la que cuentan con el favoritismo pero a la que llegan en su peor momento de la temporada después de haber caído en sus dos últimos encuentros.

El Arsenal buscará en Lisboa acercarse a sus segundas semifinales consecutivas en la Liga de Campeones, una competición en la que los londinenses se mantienen invictos y han ganado nueve de los diez partidos que han disputado. Pese a ello, no trasmite las mejores sensaciones el equipo de Mikel Arteta en las últimas semanas, en las que ha perdido la final de la Carabao Cup y ha quedado eliminado de la FA Cup a manos de un equipo de inferior categoría --Southampton (2-1)--.

Un estado de forma opuesto al del Sporting, que viene de una remontada histórica en los octavos de final ante el Bodo/Glimt --3-0 en la ida y 5-0 en la vuelta--, y de ganar sus dos últimos encuentros en una Liga Portuguesa en la que son segundos a cinco puntos del Oporto, aunque con un partido menos. Además, su rendimiento como local está siendo sobresaliente, cayendo sólo en dos de los 23 partidos que ha disputado en el José Alvalade --20 victorias y un empate--.

A eso se encomiendan los de Rui Borges para ver incrementadas las opciones de alcanzar por primera vez en su historia unas semifinales de la Liga de Campeones. Los leones han conseguido la victoria en los cinco partidos que han jugado como local en la máxima competición europea, en los que han superado a rivales como el actual campeón, el Paris Saint-Germain. Ahora, buscarán su tercer victoria ante un equipo Premier en Champions, donde, eso sí, ya cayeron la pasada temporada ante el Arsenal en la fase liga por un contundente 1-5.

En el lado 'gunner', pese a la reciente mala racha del equipo, se amparan al excelente nivel mostrado por el equipo en la presente Liga de Campeones. En Lisboa quieren recuperar su mejor cara, para lo que necesitarán recuperar la solidez defensiva, que les ha permitido ser, con cinco goles en contra, el conjunto menos goleado de la competición. De hecho, fuera de casa sólo han recibido dos tantos --uno del Leverkusen y otro del Inter--, manteniendo su portería a cero en tres de los cinco encuentros que ha disputado.

Además, en lo deportivo, Mikel Arteta dio descanso en la eliminación copera del pasado sábado ante el Southampton a jugadores importantes como Viktor Gyökeres, Martín Zubimendi, William Saliba o Bukayo Saka. Este último, ni siquiera formo parte de la convocatoria por molestias, pero sí estará en Lisboa, donde buscará poner fin a una racha de cinco partidos sin marcar.

En el lado de los portugueses, los de Borges tendrán que hacer frente a la importante baja en el centro del campo del danés Morten Hjulmand, que cumplirá ciclo de amarillas. Además, tampoco podrá contar con el delantero Nuno Santos. El que sí estará presente es su máximo goleador de la temporada, que llega descansado tras perderse por sanción el encuentro liguero de este fin de semana, y viene de marcar ocho goles en los últimos ocho encuentros.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

SPORTING CP: Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araújo; Bragança, Morita; Catamo, Trincao, Gonçalves; y Suárez.

ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Calafiori; Zubimendi, Rice; Madueke, Havertz, Martinelli; y Gyökeres.

--ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE).

--ESTADIO: José Alvalade.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones 2.