El Arsenal tira de pizarra y David Raya contra el Chelsea

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal venció (2-1) al Chelsea este domingo en la jornada 28 de la Premier para meter cinco puntos con el Manchester City en el liderato, con un partido más, mientras que el Manchester United se alzó a la tercera plaza con un 2-1 ante el Crystal Palace.

Los de Mikel Arteta se llevaron otro derbi de Londres, como la semana pasada ante el Tottenham, para mantener el colchón y responder a la persecución del City. La pizarra del técnico español funcionó en los dos goles de los locales para alegría del Emirates, aunque David Raya también fue vital bajo palos.

El portero español detuvo la última de Alejandro Garnacho, con una estirada de póster ya en el descuento, y sujetó a un Chelsea que apretó pese a quedarse con 10 por dos amarillas a Pedro Neto y se vio relegado a la sexta posición. El líder golpeó con William Saliba y Jurrien Timber en sendos saques de esquina, mientras el empate visitante también llegó en un córner antes del descanso.

Por otro lado, el United remontó al Palace desde el penalti y expulsión de Maxence Lacroix a la hora de encuentro, quien había hecho el 0-1 londinense en el inicio. Bruno Fernandes empató y Benjamin Sesko firmó el 2-1 con el que los 'red devils' se colocan terceros, con 51 puntos como el Aston Villa, en la apretada lucha por la zona Champions contra Liverpool (48) y Chelsea (45).

Además, el Tottenham, rival del Atlético de Madrid en octavos de final de la Champions, encadenó su décimo partido sin ganar en Premier, cuatro puntos por encima del descenso. Los 'Spurs', sin reacción con Igor Tudor en el banquillo, cedieron ante el Fulham con los goles de Harry Wilson y Alex Iwobi en el primer tiempo.