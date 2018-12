Asier Garitano: "El equipo no siente presión, hay que tener la cabeza fría"

Publicado 20/12/2018 12:34:57 CET

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El técnico de la Real Sociedad, Asier Garitano, negó que el equipo sienta "presión" por una mala racha de tres derrotas seguidas y pidió "cabeza fría" para no caer en agobios, antes de medirse este viernes al Deportivo Alavés, en la jornada 17 de LaLiga Santander.

"Es fútbol, no deja de ser un juego. Lo hemos hecho bastante bien este último mes. En cuanto a juego hemos dado un paso adelante, teniendo más continuidad en las situaciones, pero insisto, el fútbol es un juego, necesitas acierto y los últimos partidos nos ha penalizado mucho eso", dijo en rueda de prensa previa al duelo en Anoeta.

La Real está decimoquinta, solo cuatro puntos por encima del descenso. "Hay que tener la cabeza fría, seguir insistiendo, ir mejorando algunas situaciones pero tampoco volverse loco, ni tener ningún agobio porque eso no te ayuda nada. Lo que necesitamos son cosas positivas para intentar ser mejor cada semana", afirmó.

"Los números están claro que no son los que nos hubieran gustado, pero no creo que el equipo sienta esa presión porque las sensaciones que dan no son malas cuando estamos jugando, estamos compitiendo. El equipo está con continuidad, no está mal", añadió.

Garitano dejó claro que seguirán insistiendo hasta lograr los resultados. "Nos gustaría llevar más puntos, y haber sacado más partidos en casa, pero cuando las cosas no van mal hay que trabajar más y estar más juntos, ir a buscarlo y seguir insistiendo", afirmó.

Además, el preparador donostiarra elogió el juego "directo" del Alavés. "El fútbol del Alavés es muy rápido, muy directo, con pocos toques, muy profundo, llegan rápido a las áreas y generan muchas situaciones de centro. Un equipo muy competitivo, muy fuerte, como es la Primera División y todos los rivales, con distintas características", dijo.

"Lo más importantes en el fútbol son las áreas, a uno le puede gustar llegar más de una forma u otra. Ahora los rivales nos generan poco pero con ese poco nos han hecho gol y a nosotros nos está costando. El inicio de juego es un equipo que aprieta alto, para robar y obligarte a esa segunda jugada donde se sienten más cómodos. Si les dominas tienen jugadores que pueden salir rápido", finalizó.