La Asociación de Ligas Mundiales se opone a la FIFA: "Las decisiones deben adoptarse con transparencia"

Archivo - El presidente de la Asociación de Ligas Mundiales y CEO de la Premier League CEO, Richard Masters, durante la 48ª edición de la Asamblea General de las Ligas Europeas. - Steven Paston/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 30 Jul. (EP/DPA) -

La Asociación Mundial de Ligas (WLA), presidida por el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, instó este jueves a la FIFA a retirar su proyecto de vender sus derechos comerciales a una nueva filial, y aseveró que las decisiones que afecten al fútbol mundial se deben adoptar mediante un "proceso transparente e inclusivo", según ha comunicado la propia asociación.

"La Asociación de Ligas Mundiales (WLA) pide a la FIFA que retire su proyecto y reitera la necesidad de un cambio fundamental en los procesos de toma de decisiones de la FIFA, garantizando que las decisiones que afectan a toda la pirámide del fútbol se adopten mediante un proceso transparente e inclusivo en el que participen todas las partes interesadas que contribuyen al deporte", señaló el comunicado.

La FIFA busca la aprobación de las federaciones nacionales para crear FIFA Forward Enterprise (FFE), a las que ha prometido un aumento de los fondos destinados al desarrollo si el proyecto recibe luz verde. El objetivo es transferir sus derechos comerciales a esta nueva filial para atraer a inversores privados. Estos controlarían alrededor del 20 por ciento de FFE, que estaría liderado Thrive Eternal, empresa fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Para la WLA, la Copa del Mundo es el resultado de un "esfuerzo colectivo", ya que los clubes y los futbolistas finalizan sus competiciones nacionales durante su disputa. "Las responsabilidades de la FIFA van más allá del éxito comercial de sus propias competiciones. Como organismo rector mundial del fútbol, tiene la responsabilidad de salvaguardar el equilibrio entre las competiciones y de tener en cuenta los intereses del fútbol a escala global", argumentó.

Además, la Asociación de Ligas Mundial sostuvo que el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) agrava "el conflicto de intereses entre el papel de la FIFA como reguladora del fútbol mundial y organizadora comercial de las principales competiciones internacionales", según recoge el comunicado.

Esta declaración de la WLA fue respaldada por su junta directiva, integrada por representantes de ligas de todo el mundo, entre ellas LaLiga EA Sports de España, Premier League inglesa, Ligue 1 de Francia, Bundesliga alemana, Serie A de Italia, además de la Major League Soccer (MLS) estadounidense y la Liga Profesional de Arabia Saudí.

Por su parte, la FIFA insiste en que FFE supervisaría la venta de los derechos comerciales y la gestión operativa de sus torneos, aunque los inversores no tendrían voz ni voto a la hora de decidir cuestiones como el formato o la frecuencia de sus grandes competiciones, entre ellos los Mundiales masculino y femenino y el Mundial de Clubes.

Sin embargo, existe una gran preocupación por que el deseo natural de los inversores de maximizar la rentabilidad -junto con la necesidad de cumplir con los aumentos prometidos en la financiación a las federaciones nacionales- provoque un crecimiento inevitable de las competiciones, lo que repercutiría en los calendarios futbolísticos nacionales e internacionales.