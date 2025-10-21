El Aston Villa pide a sus aficionados que no exhiban mensajes políticos en el partido contra el Maccabi Tel Aviv

LONDRES, 21 Oct. (dpa/EP) -

El Aston Villa ha pedido a sus aficionados que no exhiban símbolos políticos, mensajes o banderas durante el partido que el próximo 6 de noviembre enfrentará a los 'villanos' contra el Maccabi Tel Aviv en la Europa League.

El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga, se ha politizado después de que el grupo asesor de seguridad del Ayuntamiento de Birmingham (Inglaterra) prohibiera la asistencia a los fans del equipo israelí, en plena polémica por la guerra de Israel en la Franja de Gaza.

El Maccabi anunció el pasado lunes que rechazaría cualquier entrada de visitante para el choque del 6 de noviembre en Villa Park, después de que el Gobierno británico dijera que estaba "trabajando a contrarreloj" para garantizar que los aficionados de ambos equipos pudieran asistir.

"El bienestar y la seguridad de nuestros aficionados es primordial y, a partir de las duras lecciones aprendidas, hemos tomado la decisión de declinar cualquier asignación ofrecida en nombre de los aficionados visitantes y nuestra decisión debe entenderse en ese contexto", señaló el Maccabi.

"Esperamos que las circunstancias cambien y esperamos poder jugar en Birmingham en un entorno deportivo en un futuro próximo", apuntó la nota del Maccabi. Y este martes, el Villa anunció su política de venta de entradas para el partido y advirtió a sus seguidores de que no infringieran los protocolos de la UEFA con mensajes políticos en el estadio.

También habrá sanciones para quienes quisieran comprar entradas, ya que solo podrán acceder a ellas los seguidores con un historial de compras anterior a esta temporada. El club también reveló que no venderá entradas en la grada visitante, que estará vacía, y vigilará la reventa de.

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, tildó de "equivocada" la medida adoptada por el grupo asesor de seguridad del Ayuntamiento de Birmingham y solicitó su anulación. Además, el Gobierno británico esperaba que la Policía de West Midlands expusiera esta semana lo que necesitaría para la seguridad del duelo con presencia de afición de ambos equipos.