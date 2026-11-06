El Athletic busca Europa en El Sadar y Espanyol y Deportivo se cruzan reanimados

Archivo - Dani Vivian y Ante Budimir durante el Osasuna-Athletic Club de LaLiga EA Sports 25-26 - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club intentará afianzar en su visita a un CA Osasuna con dudas su candidatura a las puestos europeos de LaLiga EA Sports 2026-2027, mientras que el RCD Espanyol y el RC Deportivo de A Coruña se miden reanimados en un duelo directo que también se vivirá con más urgencis en La Rosaleda entre el Málaga CF y el Real Racing Club, en partidos correspondientes a la jornada 12 del campeonato que se disputan este sábado.

En El Sadar (18.30 horas), habrá un siempre atractivo partido de rivalidad norteña entre el CA Osasuna y el Athletic Club, dos equipos que actualmente atraviesan diferentes estados de ánimo con los locales pelean por alejar el peligro y los visitantes por instalarse en la zona europea.

De momento, el retorno de Jagoba Arrasate al banquillo 'rojillo' en sustitución de Luis Miguel Ramis no ha tenido el efecto deseado pese a hacer bueno el dicho con el triunfo en el reestreno ante el Real Racing (2-0). Las derrotas a domicilio en el Ramón Sánchez-Pizjuán (2-0) y en el ABANCA Riazor (2-1), esta con remontada del RC Deportivo, dejan a los osasunistas todavía en una situación intranquila.

Osasuna marcha con 11 puntos en la decimoquinta posición, pero con sólo uno de margen sobre el descenso que marca el Levante UD, por lo que todo lo que no sea ganar le podría condenar a pasar el parón con muchas más urgencias y dudas.

Lo mejor para el equipo navarro es que en El Sadar parece algo más fiable, sobre todo a nivel defensivo, aunque enfrente tendrá un Athletic Club que suma dos victorias y un empate en sus tres últimas visitas, y además no ha podido ganarle en sus últimos seis duelos ligueros.

Esta estadística anima a un conjunto vizcaíno que trata de coger un buen ritmo de victorias para aspirar a una zona europea que vuelve a tener cerca y para no descolgarse demasiado de la cuarta posición que da acceso a la Liga de Campeones y en la que el Real Betis le aventaja en ocho puntos al inicio de esta jornada, aunque los 'Leones' aún tienen pendiente su partido ante el Rayo Vallecano.

El equipo rojiblanco ha tenido una buena semana después de llevarse el derbi ante la Real Sociedad (2-1) y encadenar dos triunfos seguidos tras la goleada al Getafe CF (4-0) para aplacar las dudas tras sumar cuatro jornadas sin ganar y con sólo dos goles marcados.

Sin embargo, el Athletic Club no gana tres partidos ligueros seguidos desde las tres primeras jornadas del pasado campeonato y de momento lejos de San Mamés no ha estado muy fluido, sobre todo a nivel ofensivo, pese a la victoria en Vigo ante el RC Celta (0-2).

Arrasate tiene las bajas de Aimar Oroz y Jesús Herrando para un once comandado por un Ante Budimir que ya lleva ocho goles y donde Rubén García podría ser la novedad, mientras que el alemán Edin Terzic podrá contar con Dani Vivian e Íñigo Ruiz de Galarreta para su equipo titular al que Oihan Sancet podría volver.

ESPANYOL Y DEPORTIVO SE CRUZAN TRAS PONER FIN A SUS MALAS RACHAS

Por su parte, a las 16.15 horas, en el RCDE Stadium se cruzarán el RCD Espanyol y el RC Deportivo de A Coruña, dos teóricos rivales directos por la permanencia en LaLiga EA Sports y que se miden después de poner un paréntesis a sus malas rachas.

El equipo 'perico' cogió oxígeno al salir victorioso del Estadio de La Cerámica ante el Villarreal CF (0-1) y poner así fin a una mala dinámica de seis partidos sin ganar, entre ellos la eliminación en la Copa del Rey Mapfre ante el Sestao River, con sólo un punto sumado, y que le costó el puesto a Manolo González y la llegada de Éder Sarabia.

Ahora, el técnico vasco, con más tiempo, tratará de mostrar sus cartas con un Espanyol que, dada la filosofía de juego de su nuevo entrenador, apostará por un estilo más de posesión con el que espera alejarse de un descenso que tiene todavía a un punto. De momento, lo tendrá que hacer desde un palco ya que debe cumplir todavía su segundo partido de sanción que arrastra de la pasada campaña.

Para ello, el conjunto catalán necesita hacerse fuerte en su estadio donde hace dos meses y medio que gana, desde que golease 3-0 al Levante UD en el inicio liguero. Desde ese 16 de agosto, de los siguientes 12 puntos ante sus aficionados, sólo ha sumado uno.

Volver a la senda de la victoria pasa por batir a un RC Deportivo que llega algo más tranquilo a nivel de puntos, con 14, y casi tan cerca de la zona europea como del descenso, por lo que tampoco se puede permitir de momento demasiadas relajaciones.

El 'Dépor' está siendo competitivo en este primer tramo liguero en su regreso a la Primera División y su remontada del pasado lunes en Riazor ante Osasuna le sirvió de refuerzo y para poner fin también a una mala dinámica sin victorias de seis partidos y sólo tres puntos sumados.

El equipo gallego, que en su última visita al RCDE Stadium en septiembre de 2017 cayó goleado por 4-1, debe mejorar ahora algo a domicilio donde lleva sólo un punto de los seis últimos, aunque ya ha pasado por campos complicados como el Riyadh Air Metropolitano, Anoeta o La Cerámica, este último el único en el que ganó.

Ese día contó con la mejor versión de un Pierre-Emerick Aubameyang, que ya ha vuelto de su lesión, pero que todavía podría ser suplente en los de Antonio Hidalgo. Sarabia, por su parte, tiene a Roger Hinojo sancionado y a Jofre Carreras y Kike García lesionados, para un once que se parecerá mucho al de Villarreal.

EL MÁLAGA QUIERE ESTRENARSE ANTE EL RACING

Finalmente, la jornada sabatina se abrirá a las 14.00 horas en el Estadio de La Rosaleda, con un duelo de máxima urgencia entre los recién ascendidos Málaga CF y Real Racing Club de Santander, ambos en apuros, muchos mayores en el caso del equipo costasoleño, colista de la tabla y aún sin ganar.

El equipo malacitano no está consiguiendo hacerse a la máxima categoría y sólo suma cinco puntos de otros tanto empates, pero ahora podría tener una buena oportunidad de conseguir estrenar su casillero de victorias después de encajar su sexta derrota en el derbi de La Cartuja ante el Real Betis (2-1).

Los de Juan Funes tendrán el apoyo de su público para tratar de darle su primera gran alegría ante un Racing que ha arrancado la temporada algo mejor, pero que con 11 puntos está muy cerca del descenso después de caer en El Sardinero ante el Real Madrid (0-3). Fue su primer revés como local, y el conjunto cántabro intentará ahora recuperar parte de lo perdido, aunque esta campaña ha perdido en todas sus salidas y su potencial ofensivo se ve reducido a domicilio.

Funes está pendiente del estado físico de Carlos Puga, con molestias en la rodilla, para repetir el once de la pasada jornada, mientras que José Alberto López tiene las bajas de los lesionados Álvaro Mantilla y Andrés Martín, y recupera a Jorge Salinas para el once.

--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 12 DE LALIGA EA SPORTS-

Málaga - Racing. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-manchego) 14.00.

Espanyol - RC Deportivo. Quintero González (C.Andaluz) 16.15.

Osasuna - Athletic Club. Sesma Espinosa (C.Riojano) 18.30.

Valencia - Real Madrid. Hernández Maeso (C.Extremeño) 21.00.