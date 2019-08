El Athletic Club Femenino, primer finalista del Ramón de Carranza

Publicado 13/08/2019 0:12:21 CET

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club Femenino se convirtió en el primer finalista de la 65 edición del Trofeo Ramón de Carranza, que por primera vez en su historia será exclusivamente para equipos femeninos, tras imponerse este lunes al CD Tacón por un ajustado 1-0.

El conjunto bilbaino se mostró superior en la mayor parte del encuentro ante el equipo madrileño, que ha sido absorbido por el Real Madrid, con cuyo nombre jugará en la temporada 2020-2021, y gozó de las mejores ocasiones.

Sin embargo, la primera del partido fue para el equipo de David Aznar, en las botas de una de sus nuevos fichajes, la delantera sueca Sofia Jakobsson, pero el larguero se cruzó en su camino. A partir de ahí, las de Ángel Villacampa reaccionaron y Lucia García tuvo una buena oportunidad en un mano a mano que no aprovechó y en un cabezazo al larguero de Oihane Valdezate antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Athletic Club salió más entonado y controló mucho mejor el partido gracias a la velocidad de la mundialista Lucía García y a Maite Oroz, que hicieron daño en los espacios que fue dejando la zaga de un CD Tacón al que le empezó a pasar factura el cansancio a nivel ofensivo. Pese a ello, Esther estrelló una falta en la parte superior del travesaño de Ainhoa Tirapu.

El tanto decisivo no llegó hasta un inesperado error de otra de las nuevas del recién ascendido, Kosovare Asllani, que hizo una inocente entrega hacia su portería sin percatarse de que estaba Lucía García en 'soledad'. Ane Azkona falló a puerta vacía, pero recibió a destiempo el golpe de Daiane, no señalizado inicialmente y posteriormente corregido por el VAR. Oroz falló su lanzamiento desde los once metros, pero no el rechace para anotar el gol del triunfo. El ganador del Betis-Totteham será el rival de las 'Leonas'.