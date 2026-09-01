El Athletic Club pierde al centrocampista Peio Canales por una lesión "moderada" en el sóleo

Peio Canales durante un partido del Athletic Club
Peio Canales durante un partido del Athletic Club - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 1 septiembre 2026 22:17
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MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Athletic Club Peio Canales se perderá los próximos partidos debido a "una lesión muscular moderada" en el sóleo izquierdo de la pierna izquierda, según informó este martes el conjunto vizcaíno.

El futbolista vasco, que fue suplente el pasado domingo en el duelo ante el Celta en Vigo, no podrá ser de la partida este sábado 5 de septiembre en la visita a San Mamés del Atlético de Madrid, mientras que tendría complicado para estar ante el Elche CF el próximo 12 de septiembre.

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