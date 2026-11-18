Athletic Club vs RCD Espanyol: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club y el RCD Espanyol abren este viernes la jornada 13 de LaLiga EA Sports en San Mamés, en un encuentro clave para ambos conjuntos en su objetivo de sumar tras el parón de selecciones. El equipo rojiblanco llega al choque tras firmar tablas a domicilio frente a Osasuna (1-1) en la última fecha, mientras que el cuadro blanquiazul busca reencontrarse con el triunfo después de empatar sin goles ante el Deportivo.

POSIBLES ALINEACIONES

Athletic Club: Unai Simón; Rincón, Laporte, Yeray, Yuri; Gerenabarrena, Ruiz de Galarreta, Sancet; Nico Williams, Iñaki Williams y Robert Navarro.

RCD Espanyol: Fortuño; El Hilali, Cabrera, Hartman, Hinojo; Pol Lozano, Edu Expósito, Calatrava; Dolan, Roberto Fernández, Pere Milla.

HORA, FECHA Y DÓNDE VER

El partido se disputará este viernes, 20 de noviembre, a partir de las 21.00 horas (hora peninsular) en el estadio de San Mamés (Bilbao). Un encuentro entre el Athletic Club y el RCD Espanyol que podrá seguirse en directo en España a través de DAZN y Movistar LaLiga, además del seguimiento minuto a minuto y toda la información en la web de Europa Press.