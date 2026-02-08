El Athletic sella su primer triunfo liguero del año y Vlachodimos salva al Sevilla

Nico Serrano celebra su gol en el Athletic-Levante - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club, con un doblete de Gorka Guruzeta y tantos de Nico Serrano y Robert Navarro, ha firmado su primer triunfo liguero del año al superar al Levante UD (4-2) en la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports, en la que el Sevilla FC ha rescatado un punto ante el Girona en el descuento (1-1), con penalti parado por Vlachodimos a los catalanes en el último minuto, y en la que el Getafe CF ha puesto fin a más de dos meses sin ganar ante el Deportivo Alavés (0-2).

Los de Ernesto Valverde, que arrastraban seis jornadas sin vencer desde que lo hicieran el 6 de diciembre ante el Atlético de Madrid, aprovecharon su patente superioridad de la primera parte para dejar prácticamente sentenciado el duelo con dos zarpazos que neutralizaron a un Levante que no supo reaccionar tras la temprana expulsión de Alan Matturro.

El defensa uruguayo vio la roja directa a los 17 minutos de iniciarse la contienda en un forcejeo con Iñaki Williams cuando era el último defensa y tenía la posición perdida. Poco más de diez minutos más tarde, Gorka Guruzeta aprovechó la superioridad numérica vasca para anticiparse a la defensa y superarla con un cabezazo que mandó el balón al fondo de las mallas (min.29).

En esos cinco minutos de eficacia, el Athletic sumó el segundo de la tarde, de nuevo obra del atacante donostiarra tras recoger un pase al espacio del mayor de los Williams (min.34). La lesión de Yuri Berchiche superada la media hora fue la nota negativa para el conjunto bilbaíno en la primera parte.

La segunda tuvo un claro protagonista, sobre todo en el primer tramo: Mathew Ryan. El guardameta australiano salvó el 'hat-trick' de Guruzeta con una buena mano, y más tarde atrapó el balón antes del remate de Nico Serrano y se estiró para evitar el tanto de Nico Williams.

Los de Luís Castro animaron el choque gracias a Unai Elgezabal, que cazó un balón en el área para recortar la renta (min.81); Nico Serrano parecía despejar las dudas de San Mamés haciendo el 3-1 (min.86), pero Jon Ander Olasagasti volvía a acercar al equipo granota en el descuento (min.94). Robert Navarro, en el 99, asestaba el golpe definitivo a los valencianos.

Ahora, el Athletic suma ya 28 puntos, a seis tanto de la zona europea como de los puestos de descenso, donde se hunde el Levante, que con 18 unidades, a cinco de la salvación, tendrá que seguir remando para luchar por el objetivo.

VLACHODIMOS SALVA AL SEVILLA EN EL ÚLTIMO MINUTO

En el Ramón Sánchez-Pizjuán, la locura se desató en el tiempo de descuento, en el que el Sevilla fue capaz de neutralizar el tempranero tanto de Thomas Lemar con otro de Kike Salas y en el que Odisseas Vlachodimos frustró el triunfo del Girona al parar un penalti a Cristhian Stuani en el último minuto (1-1).

En un duelo directo por la permanencia, el centrocampista francés abrió la lata nada más empezar, a los dos minutos, e incluso estuvo a punto de anotar el segundo en una acción en la que Vlachodimos pudo resarcirse de su fallo anterior, cuando se le escapó el esférico de las manos.

Al filo de la media hora, Carmona perdonó el empate con un disparo desde la frontal que se marchó demasiado alto. Antes del intermedio, el portero griego todavía tuvo que volver a actuar para desbaratar dos disparos de Fran Beltrán y de Viktor Tsygankov.

Los de Matías Almeyda apretaron en los segundos 45 minutos, con varios remates que no encontraron portería, pero toda la emoción se reservó para el tiempo extra. En el minuto 92, Kike Salas apareció para recuperar una pelota y enchufarla en la escuadra, pero todo lo logrado se puso en peligro cuando Suazo derribó a Echeverri en el área.

El colegiado decretó penalti y Míchel dio entrada a Stuani para tirar la pena máxima; sin embargo, Vlachodimos adivinó las intenciones del uruguayo y detuvo el lanzamiento. Con ello, Girona y Sevilla se reparten los puntos y se quedan con 26 y 25 respectivamente, cuatro y tres sobre las posiciones de peligro.

EL GETAFE ACABA CON DOS MESES SIN GANAR EN VITORIA

En Mendizorrotza, el Getafe, que no ganaba en LaLiga desde el 28 de noviembre, cortó una racha de ocho partidos sin vencer en la competición doméstica al derrotar, con goles de Luis Vázquez y Mauro Arambarri, al Alavés, que frenó una serie de dos triunfos consecutivos (0-2). El resultado deja al conjunto babazorro con 25 puntos, tres más que la zona de descenso y uno menos que los azulones.

Lucas Boyé avisó con un remate que se marchó por el lateral de la red antes de que el portero David Soria se erigiese en el héroe visitante de la primera mitad al imponerse en un mano a mano frente a Toni Martínez y al repeler un cabezazo de Jon Pacheco, las dos ocasiones más claras de los primeros 45 minutos.

Nada más reanudarse el choque, el argentino Luis Vázquez consiguió adelantar a los de José Bordalás al aprovechar una buena asistencia de Luis Milla (min.53). Ya en el 73, tras una buena parada de Antonio Sivera a disparo de Adrián Liso, Pacheco derribó en el área precisamente al delantero maño, que provocó el penalti que se encargó de materializar Mauro Arambarri.