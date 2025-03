El Athletic vive en San Mamés su particular final y la Real busca soñar en Old Trafford

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club recibe este jueves a la Roma en San Mamés (18.45 horas) en la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa, un partido en el que los de Valverde necesitan dar la vuelta a la eliminatoria (2-1) si quieren seguir vivos en la competición, mientras que la Real Sociedad visitará Old Trafford para medirse al Manchester United (21.00 horas) en el encuentro de vuelta de cruce que se mantiene en tablas tras el 1-1 de la ida.

San Mamés y el Athletic Club vivirán su particular final de la Liga Europa este jueves. Desde el inicio de la temporada, el gran sueño de los rojiblancos es lograr levantar su primer título continental el próximo 21 de mayo en Bilbao, pero para llegar a ese día, primero debe dar la vuelta a una eliminatoria de octavos de final ante la Roma que se le puso en contra con un gol de Eldor Shomurodov en el último instante del encuentro de ida.

Y no fue esta la única mala noticia en Roma para los 'leones', que vieron como su jefe de la defensa, Dani Vivian, caía lesionado, así como su escudero Yeray Álvarez era expulsado, quedándose sin su pareja de centrales titular para la vuelta. En estas, tendrán que ser el internacional español Aitor Paredes y Unai Núñez, que ha disputado 34 minutos en los últimos nueve partidos los que sostengan el entramado defensivo de los de Valverde, que, presumiblemente, tampoco podrá contar con su máximo goleador esta temporada, Oihan Sancet.

Pese a ello, los rojiblancos tienen razones para ser optimistas con la remontada. Y es el Athletic se ha mostrado muy fuerte en sus partidos como local esta temporada en Europa, en la que ha sumado cuatro de cuatro en casa, donde ha marcado nueve goles y sólo ha recibido uno. Además, ha ganado tres de sus últimos encuentros como local en todas las competiciones y ha ganado ocho de los 10 partidos que ha jugado ante rivales italianos en San Mamés. Eso sí, en su último compromiso en casa no pudo pasar del empate ante el Mallorca en Liga.

En cuanto a lo deportivo, la gran duda de Valverde en el once es en el jugador que ocupará la media punta en lugar del tocado Sancet, un puesto para el que parte con ventaja Alex Berenguer, aunque podría volver a optar por colocar a Unai Gómez. El que sí parece que será de la partida de inicio será el delantero Maroan Sannadi, que fue suplente en el Olímpico de Roma, y que parece haberle ganado la partida a Gorka Guruzeta.

Por su parte, la Roma viaja a Bilbao con el objetivo de hacer bueno el resultado conseguido en casa y acceder por tercera temporada consecutiva a los cuartos de final de la Europa League, una competición en la que encadena tres semifinales consecutivas. Para lograrlo, el equipo de Claudio Ranieri necesita no perder en San Mamés, algo que ha logrado en 10 de las 23 veces que ha jugado en territorio español ante equipos de LaLiga.

Un equipo romano que aun no ha conseguido ganar lejos de su estado esta temporada en Europa, logrando tres empates y dos derrotas, no consiguiendo mantener su portería a cero en ninguno de los partidos. Eso sí, la marcha del equipo a domicilio en los últimos meses de competición ha mejorado considerablemente, cayendo sólo en una de sus últimas tres visitas en todas las competiciones. Además, Ranieri recupera para el partido a Leandro Paredes, que se perdió la ida por sanción.

Por su parte, la Real Sociedad visita Old Trafford para medirse al Manchester United en la vuelta de una eliminatoria de octavos de final que se encuentra en tablas tras el empate de la ida en Anoeta. Así, el equipo de Imanol Alguacil se jugará estar entre los ocho mejores equipos de la competición en una 'eliminatoria a partido único' en la que los ingleses contarán con el factor campo a su favor.

Los donostiarras ya saben lo que es conquistar el 'teatro de los sueños'. Lo hicieron hace dos temporadas cuando el conjunto dirigido por Alguacil logró el triunfo en la primera jornada de la fase de grupos de la Europa League gracias a un solitario gol de Brais Méndez desde el punto de penalti, en el que ha sido la única victoria de la Real Sociedad en territorio inglés.

Pero si quieren estar en cuartos, los 'txuri urdin' necesitan mejorar las prestaciones ofrecidas en las últimas semanas de competición fuera de casa, ya que han perdido cinco de sus seis últimos partidos fuera de casa, aunque el único triunfo llegó en Liga Europa ante el Midtjylland (1-2). Y para lograr el asalto de Old Trafford, la Real se encomendará al desequilibrio de Take Kubo y Ander Barrenetxea por las bandas, así como a la solidez defensiva de la que ha carecido en las últimas fechas.

Un partido de vuelta en el que, en lo deportivo, Imanol Alguacil no podrá contar con Luka Sucic, por el que entraría en el once inicial Jon Ander Olasagasti, mientras que la buena noticia para el técnico vasco es que podrá contar con Jon Aramburu en el lateral derecho, que acabó tocado el partido ante el Sevilla el pasado fin de semana. Así, el once que presentará en Old Trafford será muy parecido al de la ida, con Oyarzabal, Kubo y Barrenetxea como tridente y Zubimendi y Brais Méndez en la sala de máquinas.

Por su parte, el United de Amorim se aferra a la Europa League como única opción de arreglar una temporada muy deficiente en el panorama nacional. De momento, los diablos rojos están encontrando sus mejores resultados ahí, ya que, tras una gran fase liga, lograron un meritorio empate en el Reale Arena, en el que controlaron el juego en varios momentos de partido.

Además, su rendimiento como local en la Liga Europa es uno de los grandes motivos de optimismo para el United, puesto que ha conseguido tres triunfos y un empate por ninguna derrota. Sin embargo, el pasado dos de marzo ya vivieron ante su público una eliminación en una competición del K.O. al caer en la tanda de penaltis ante el Fulham en los octavos de final de la FA Cup.

En lo deportivo, la enfermería del United sigue hasta arriba, y Amorim no podrá contar con jugadores importantes como Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Leny Yoro o Harry Maguire, mientras que la buena noticia es la recuperación de Mason Mount, que regresa a una convocatoria casi tres meses después. También estarán, y presumiblemente de inicio, Bruno Ferndandes, Alejandro Garnacho, Joshua Zirkzee y Rasmus Hojlund, que volverán a ser la mayor amenaza en ataque para la Real Sociedad.