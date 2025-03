Valverde: "Nuestro estadio es una fuerza interna y tenemos que poner ese valor en el campo"

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, comentó este miércoles que el factor de San Mamés es "una fuerza interna" del equipo que deben "poner en el campo", y que hay que ir "a ganar" desde el primer momento el partido pero sin "descuidar" la defensa porque la Roma es un equipo que tiene buenos jugadores a la contra.

"Tenemos que hacer valer el que jugamos en nuestro estadio, y aquí tenemos una fuerza interna que nos impulsa mucho. Además, tenemos a gente muy buena detrás, y tenemos que poner ese valor en el campo", afirmó el entrenador del Athletic Club en la rueda de prensa previa a la vuelta de octavos de final de la Europa League que enfrenta a los rojiblancos ante la Roma.

Valverde comentó que "desde el principio" el equipo va a ir "a ganar", pero teniendo en cuenta al contrario para "no pasarse de frenada". "Si el salir a ganar significa que tenemos que meter a los once en el área contraria y descuidar a Artem Dovbyk y a Paulo Dybala, entonces evidentemente no vamos a ganar. Tenemos que tener un control de la situación y jugar también con el corazón que tenemos en San Mamés, pero sabiendo que debemos mantener la cabeza fría", añadió.

El 'txingurri' explicó que después del resultado de la ida (2-1) no les vale otro resultado "que no sea ganar" pero que deberán tener en cuenta "el nivel de sus jugadores". "Los delanteros que tienen te pueden resolver el partido en cualquier momento. Tenemos que tener en mente poner en el campo lo que nosotros somos", agregó.

Un partido en el que los rojiblancos apelan a la afición de San Mamés: "Espero que haya un gran ambiente y que podamos conectar con el público para que nos ayude todavía más. Somos un equipo que cuando la gente está metida y estamos todos juntos somos más fuertes y difíciles de doblegar. Nos ha pasado en contra cuando hemos jugado fuera de casa en grandes estadios y también espero que ocurra aquí".

Un Valverde que ha confesado que llega al partido con "la ilusión de pasar", pero que cuando entra en el vestuario dos horas antes nunca sabes "cómo vas a salir". "Ahora mismo estamos peor que la Roma porque vamos perdiendo, pero tenemos 90 minutos para remontar, y claro que visualizamos la posibilidad de ganar. Pero la clave está en el juego", matizó.

Un encuentro en el que el técnico rojiblanco espera una Roma "parecida" a la del partido de ida. "Pueden jugar con muchos registros, y el otro día estuvimos bien plantados y les dificultamos el juego de ataque que tienen. Muchas veces, cuando todo es muy táctico, ni tú rompes sus líneas, ni el contrario rompe las tuyas, y parece que la balanza no se inclina para ningún lado. Por eso hay momentos en los que hay que romper el juego de alguna manera", dijo.

No estarán en el encuentro ni el lesionado Dani Vivian ni el sancionado Yeray Álvarez, y Oihan Sancet es duda, aunque Valverde apuntó que es habitual que se atraviesen momentos en los que "hay jugadores que están y otros que no están". "Núñez es un central de garantías que cuando ha tenido que actuar lo ha hecho bien. Me encantaría que no tuviéramos ninguna baja para el partido de mañana, pero tenemos una plantilla larga y confiamos en todos", señaló.

Por último, el técnico extremeño confesó que, pese a su experiencia, sigue poniéndose "nervioso" en este tipo de partidos. "Es normal estar nervioso, pero al final hay que decidir muchas cosas en situaciones de tensión, y eso, más o menos, aprendes a controlarlo. Es una cuestión de oficio, pero los nervios previos y todo esto, estamos como todo el mundo, por lo menos a mí me pasa", concluyó.