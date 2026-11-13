El Atleti se convierte en accionista del Atlético FC de Guayaquil - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid anunció este viernes la adquisición del 50% del Atlético Fútbol Club ecuatoriano, que logró el ascenso a la Serie A en octubre de la mano del técnico de la Academia Carlos Santamarina.

"El Atlético de Madrid ha hecho efectiva la adquisición del 50% del Atlético Fútbol Club. De esta forma, nuestro club se convierte en accionista de la entidad ecuatoriana, en la cual también participa la Junta de Beneficiencia de Guayaquil", informó el equipo español en un comunicado.

El consejo de administración estará formado por seis miembros, tres representantes de la Junta de Beneficiencia y tres del Atlético de Madrid. "Dicho consejo celebrará su primera reunión la próxima semana, en la que elegirá a su presidente a propuesta de nuestro club, y nombrará a un director general del Atlético FC", explicó el conjunto rojiblanco en su página web oficial.

"Consolidamos así el proyecto social y formativo iniciado en 2023 junto a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, la entidad sin ánimo de lucro más grande del país sudamericano, cuyo objetivo era crear una Academia e implementar nuestro modelo deportivo y educativo en la región y que ahora culmina con la incorporación del Atlético FC a la familia rojiblanca", añade.

Durante estos tres años, el proyecto desarrollado con la Junta de Beneficencia se ha ido expandiendo a lo largo del país, donde acaba de inaugurarse la sede número 30, presente el Atleti en 10 ciudades: Guayaquil, Cuenca, Manta, Machala, Buena Fe, Milagro, Montecristi, Salinas, Ambato y Quinindé, en las que más de 15.000 jóvenes se forman con el programa de desarrollo deportivo rojiblanco.