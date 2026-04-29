Atlético y Arsenal empatan a casi todo en el Metropolitano

Gabriel of Arsenal FC and Antoine Griezmann of Atletico de Madrid in action during the UEFA Champions League 2025/26 League Semi Final First Leg match between Atletico de Madrid and Arsenal FC at Riyadh Air Metropolitano on April 29, 2026, in Madrid, Spai - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha empatado (1-1) este miércoles frente al Arsenal FC en la ida de semifinales de la Liga de Campeones 2025-26, un duelo de bastantes vaivenes en el Riyadh Air Metropolitano por ambos goles de penalti y cuyo resultado ha dejado todo abierto para la vuelta en tierras inglesas, com el premio de ser finalista en el horizonte.

En la casa colchonera, tardaron minuto y medio los locales en buscar la portería de David Raya desde la banda derecha, acelerando el ataque Giuliano Simeone para ceder la pelota a Julián Álvarez, cuyo derechazo fue tapado por la zaga londinense. La réplica fue una internada de Noni Madueke por el costado derecho, con remate fallido de Piero Hincapié.

Volvió a probar la 'Araña' Álvarez antes del cuarto de hora, esta vez un tiro duro y que Raya a media altura despejó brillantemente a córner. Era un toma y daca, donde la respuesta 'gunner' fue un contragolpe de Viktor Gyökeres por la banda izquierda hasta centrar raso al corazón del área, con disparo de Martin Odegaard que repelió bien Marc Pubill.

Eso sí, el duelo era más táctico que frenético, lo que se notó en que transcurriera el reloj sin peligro hasta que Madueke en el 29' robó un balón e hizo un eslalon en paralelo a la frontal del área y se sacó un zurdazo tenso que salió desviado por poco, a un palmo del suelo. Tocaba bregar y aprovechar algún fallo del adversario, lo cual llegó en el 42'.

Tras un mal pase de cabeza de Julián Álvarez hacia atrás, se acomodó el esférico Martín Zubimendi para combinar con Odegaard y filtrar un pase a Gyökeres, quien fue empujado levemente en su espalda por Dávid Hancko dentro del área local. El árbitro no dudó en señalar penalti y el propio Gyökeres lo transformó con potencia para establecer el 0-1.

Después del descanso, habiendo entrado al campo Robin Le Normand en sustitución de Giuliano Simeone, el Atlético dispuso pronto de una gran ocasión en una falta desde fuera del área, pero el lanzamiento directo de Álvarez se estrelló en al lateral de la red. Se animaron entonces los pupilos de Diego Pablo Simeone, que en el 53' acariciaron el empate.

Balón en largo para el toque sutil de cabeza de Antoine Griezmann y galopada de Álvarez marca de la casa, abriendo juego a su izquierda para el esprint de Ademola Lookman; éste disparó centrado, Raya lo paró y ahí la bola quedó suelta para la llegada de Griezmann, cuyo zurdazo en plena carrera se topó con el cuerpo del providencial Gabriel Magalhães.

A la salida de ese córner, Marcos Llorente conectó un derechazo desde el balcón del área y la pelota dio en el brazo izquierdo de Ben White, lo que significó penalti bajo consulta con el VAR; sin miramientos, la 'Araña' selló el 1-1 y el estadio empezó a apretar. Los muchachos del 'Cholo' canalizaron la energía y en el 63' tuvo Griezmann dos ocasiones.

Hancko sacó jugado el esférico desde atrás para el espacio y Lookman prolongó para Matteo Ruggeri, quien desde el extremo izquierdo centró a ras de suelo para el mismo Lookman, que pasó a un Griezmann en posición franca; cayéndose, el 'Principito' mandó al travesaño su zurdazo con efecto y en la continuación, ya de pie, envió fuera otra volea de zurda.

Por parte del Arsenal, las piernas frescas de Eberechi Eze apenas se notaban y Mikel Arteta hizo una triple sustitución: Bukayo Saka, Leandro Trossard y Gabriel Jesus saltaron desde su banquillo. Sin embargo, el peligro era rojiblanco y Lookman lo evidenció con un lance pintiparado, tras recortar a White en el área, pero envió su tiro al cuerpo de Raya.

Acto seguido, el atacante nigeriano volvió a pisar área 'gunner' y se resbaló cuando iba a encarar a un defensor. Entonces saltaron alarmas en el cuadro madrileño, siendo cambiado Álvarez por precaución en el 77' y justo al minuto siguiente debido a un penalti de Hancko sobre Eze por un posible pisotón a destiempo; no obstante, la consulta al VAR lo enmendó.

Las gradas del Metropolitano lo celebraron casi como un gol, si bien el reloj se gastaba mientras el cansancio apremiaba. Aunque había salido Álex Baena en el puesto de la 'Araña' y más adelante Nahuel Molina en el de Johnny Cardoso, Arteta quemó las naves y sus pupilos achucharon para buscar otro gol; incluso salió Cristhian Mosquera a modo de delantero.

Primero Jan Oblak despejó un tiro lejano de Mosquera, luego desde lejos Rice mandó fuera un derechazo de los suyos y más tarde Lookman en un salto frenó con su trasero un centro venenoso. Para sacudirse tanta congoja, en el descuento corrió Pubill por la derecha y centró con peligro a la cabeza de Baena, que prolongó sin hallar a ujn compañero.

Y otra ocasión más tuvo el equipo colchonero, con un derechazo del recién entrado Nahuel Molina que se fue alto. Aparte de eso, el largo tiempo añadido no brindó nada más para ninguno de los dos contendientes, dejando todo pendiente de resolución en el partido de vuelta en Londres (Reino Unido), que se disputará el 5 de mayo en el Emirates Stadium.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - ARSENAL FC, 1 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone (Le Normand, min.46), Cardoso (Molina, min.88), Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez (Baena, min.77).

ARSENAL FC: Raya; White (Mosquera, min.86), Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapié; Zubimendi, Rice, Odegaard (Eze, min.58); Madueke (Saka, min.68), Martinelli (Trossard, min.68) y Gyökeres (Gabriel Jesus, min.69).

--GOLES:

0-1, min.44: Gyökeres (p).

1-1, min.56: Julián Álvarez (p).

--ÁRBITRO: Danny Makkelie (PBA). Amonestó con tarjeta amarilla a Hancko (min.79) por parte del Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 68.421 espectadores.