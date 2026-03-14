El Atlético-Barça se jugará el sábado 4 de abril a las 21.00 horas

Pau Cubarsí y Alexander Sorloth en el FC Barcelona-Atlético de Madrid de vuelta de semifinales de la Copa del Rey
Pau Cubarsí y Alexander Sorloth en el FC Barcelona-Atlético de Madrid de vuelta de semifinales de la Copa del Rey - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 14 marzo 2026 12:45
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   MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El partido de la trigésima jornada de LaLiga EA Sports entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano se jugará el sábado 4 de abril a las 21.00 horas, ha informado este sábado LaLiga.

   La patronal informó este sábado de los horarios de los encuentros que componen la jornada 30, que arrancará el viernes 3 de abril con el duelo entre el Rayo Vallecano y el Elche (21.00 horas) y finalizará el lunes 6 de abril con el Girona-Villarreal en Montilivi (21.00 horas).

   Además, el Real Madrid visitará al RCD Mallorca en el Estadi Mallorca Son Moix el sábado 4 a las 16.15 horas.

--HORARIOS DE LA JORNADA 30 DE LALIGA EA SPORTS.

   -Viernes 3 de abril.

   Rayo Vallecano - Elche CF 21.00.

   -Sábado 4 de abril.

   Real Sociedad - Levante UD 14.00.

   RCD Mallorca - Real Madrid 16.15.

   Deportivo Alavés - CA Osasuna 18.30.

   Atlético de Madrid - FC Barcelona21.00.

   -Domingo 5 de abril.

   Getafe CF - Athletic Club 14.00.

   Valencia CF - RC Celta 16.15.

   Real Oviedo - Sevilla FC18.30.

   Real Betis - RCD Espanyol 21.00.

   -Lunes 6 de abril.

   Girona FC - Villarreal CF 21.00.

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