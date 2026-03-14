El Atlético-Barça se jugará el sábado 4 de abril a las 21.00 horas

Pau Cubarsí y Alexander Sorloth en el FC Barcelona-Atlético de Madrid de vuelta de semifinales de la Copa del Rey - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido de la trigésima jornada de LaLiga EA Sports entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano se jugará el sábado 4 de abril a las 21.00 horas, ha informado este sábado LaLiga.

La patronal informó este sábado de los horarios de los encuentros que componen la jornada 30, que arrancará el viernes 3 de abril con el duelo entre el Rayo Vallecano y el Elche (21.00 horas) y finalizará el lunes 6 de abril con el Girona-Villarreal en Montilivi (21.00 horas).

Además, el Real Madrid visitará al RCD Mallorca en el Estadi Mallorca Son Moix el sábado 4 a las 16.15 horas.

--HORARIOS DE LA JORNADA 30 DE LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 3 de abril.

Rayo Vallecano - Elche CF 21.00.

-Sábado 4 de abril.

Real Sociedad - Levante UD 14.00.

RCD Mallorca - Real Madrid 16.15.

Deportivo Alavés - CA Osasuna 18.30.

Atlético de Madrid - FC Barcelona21.00.

-Domingo 5 de abril.

Getafe CF - Athletic Club 14.00.

Valencia CF - RC Celta 16.15.

Real Oviedo - Sevilla FC18.30.

Real Betis - RCD Espanyol 21.00.

-Lunes 6 de abril.

Girona FC - Villarreal CF 21.00.