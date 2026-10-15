El Atlético comienza a obtener réditos de su revolución defensiva

Los defensas del Atlético de Madrid 'Cuti' Romero y Alejandro Grimaldo. - RICARDO LARREINA / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se impuso este martes en el Riyadh Air Metropolitano al Manchester United (2-0), en la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido en el que Jan Oblak mantuvo su portería a cero en la máxima competición continental por primera vez en los últimos cinco partidos.

Si algo ha definido al Atlético de Madrid desde la llegada de Diego Pablo Simeone al banquillo ha sido la defensa. En ocasiones, los rojiblancos han sido tachados de equipo defensivo, pero lo cierto es que en los últimos años, habían perdido la solidez atrás que había caracterizado, sobre todo, los primeros años de la 'era Simeone'.

Y es que, lejos queda ya los tiempos de Diego Godín y Joao Miranda en el eje de la zaga, con la que los colchoneros alcanzaron la segunda final de Liga de Campeones de su historia, o la dupla formada por Stefan Savic y José María Giménez, con los que logró su último título de Liga. De hecho, en los últimos años, el Atlético de Madrid ha estado lejos de ser sobresaliente atrás, y prueba de ello es que Jan Oblak, que ganó cinco 'Zamoras' en seis años, solo ha ganado uno de los últimos cinco.

Una bajada de nivel defensivo que se multiplicó el curso pasado, en el que el Atlético de Madrid llegó a encajar 81 goles en los 61 partidos que disputó en todas las competiciones, es decir, una media de 1,3 por encuentro. Además, solo mantuvo la portería a cero en 17 de ellos --tres en Copa del Rey--, lo que supone un porcentaje inferior al 30% de partidos sin encajar gol. Especialmente relevante es el dato en Liga de Campeones, donde solo logró una portería imbatida en 16 duelos.

Y para cambiar esta peligrosa inercia, la dirección deportiva colchonera decidió este verano apostar por la llegada del 'Cuti' Romero y Alejandro Grimaldo. Dos jugadores que, sumados a las llegadas del curso anterior de Marc Pubill y Dávid Hancko, y la salida este verano de José María Giménez, han dibujado una nueva línea defensiva para Diego Pablo Simeone. En ella, solo resisten el multiusos Marcos Llorente y Jan Oblak.

Una revolución que está comenzando a dar sus frutos al Atlético. Y es que en los 10 partidos que ha disputado este curso, en cinco de ellos ha conseguido mantener la portería a cero. De hecho, lo logró en tres de los últimos cinco partidos, en los que los colchoneros han encadenado cinco victorias consecutivas por primera vez desde noviembre de 2025. Además, el total de goles encajados por Oblak es de 10, bajando 0,3 los encajados de media la pasada temporada.

Mejora que ha venido de la mano del gran momento de forma del 'Cuti' Romero y Oblak. Al central argentino le ha bastado un mes para convertirse en el jerarca de la zaga rojiblanca. Con él de titular, el Atlético ha ganado cinco de los seis partidos que ha disputado, encajando solo cuatro goles. Además, fue decisivo en ataque en Mendizorrotza, donde consiguió el gol del triunfo.

Y a todo esto se suma su capacidad de adaptación para jugar en una defensa configurada por tres centrales o compartir pareja con Marc Pubill, Dávid Hancko y Robin Le Normand. Y es que, es el mejor central de LaLiga EA Sports en intercepciones cada 90 minutos (3,2), así como el segundo en porcentaje de duelos aéreos ganados (78,6%) y pases largos completados por encuentro (6,84).

También ha dado un paso adelante Oblak, que recuerda al de sus mejores años. Con respecto al curso pasado, el esloveno ha pasado de detener el 66,5% de los remates a puerta del rival a un 76%, dato que hace posible que su media de goles evitados por encuentro haya pasado de 0,01 a 0,46. Asimismo el porcentaje de paradas que bloca ha aumentado del 24,1% al 29,9%.

Y si Romero ha aportado a mejorar la solidez defensiva del equipo, el otro fichaje del curso en defensa, Grimaldo, ha permitido dar un paso adelante en ataque. El internacional español ha participado en cuatro goles en LaLiga EA Sports --tres goles y una asistencia--. Además, está destacando en la creación, con nueve pases clave y 15 centros completados en los 824 minutos que ha jugado. Todo ello con un éxito del 83,3% en sus intervenciones con balón, asomando por fin después de muchas probaturas de un relevo a Filipe Luis, figura clave también antaño y cuya marcha había costado cubrir.