El Atlético de entreguerras se pone a prueba en el Coliseum

Los de Simeone visitan al Getafe antes de volver a enfrentarse al Real Madrid y al Barça

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visita este domingo (14.00 horas) al Getafe en el Coliseum en la jornada 27 de LaLiga EA Sports 2024/25, un derbi madrileño que se antoja clave para los intereses ligueros de los rojiblancos, que, antes de volver a verse las caras con el Real Madrid y de afrontar un nuevo choque ante el FC Barcelona, se enfrentarán a un rival que acumula dos derrotas consecutivas tras un inicio de 2025 brillante.

Antes de tratar de remontar en el decisivo partido de vuelta de octavos de Liga de Campeones en el Riyadh Air Metropolitano después del 2-1 del Bernabéu, los pupilos de Diego Pablo Simeone no quieren perder de vista el campeonato liguero. Los colchoneros aprovecharon la derrota de los blancos en Sevilla la pasada jornada para colocarse en segunda posición a tan solo un punto de la cabeza de LaLiga, en poder del Barça.

Ahora, el Atleti defenderá esa segunda plaza al sur de Madrid, sin querer mirar más allá de este partido, pese a lo que las estadísticas puedan mostrar. El equipo azulón no ha conseguido vencer a los colchoneros desde que Simeone cogió al equipo en diciembre de 2011; precisamente la última victoria getafense se remonta al 6 de noviembre de este mismo año (3-2), en un equipo donde el colombiano Radamel Falcao era la referencia ofensiva rojiblanca.

El entrenador argentino llega al encuentro en el feudo azulón sin haber perdido ninguno de sus 14 partidos como técnico contra equipos dirigidos por José Bordalás -11 victorias y tres empates-, el mejor registro de su carrera frente a cualquier entrenador.

Así, pues, encaran este encuentro como preámbulo de una semana que puede ser determinante para el devenir de la temporada, con el mencionado enfrentamiento frente al conjunto de Carlo Ancelotti y el duelo liguero del fin de semana ante el FC Barcelona, que puede que decida el líder antes del primer parón de selecciones del año.

A pesar de todo lo que se presenta en el horizonte, el técnico rojiblanco no hará excesivas rotaciones. "Solo pensamos en el Getafe", advirtió en rueda de prensa. En el lateral izquierdo, el 'Cholo' ha probado esta semana con Reinilido Mandava y con Javi Galán, en una defensa en la que volverá a estar Robin Le Normand junto a Clément Lenglet, con Nahuel Molina por la derecha.

Arriba, a pesar de estar apercibido, el argentino Julián Álvarez volverá a formar junto al francés Antoine Griezmann, por lo que el noruego Alexander Sorloth y el argentino Ángel Correa esperarán su oportunidad en el banquillo.

Por su parte, el Getafe llega inmerso en un pequeño bache de dos partidos con derrota tras un inicio de año 2025 esperanzador que le hizo abandonar los puestos bajos de la clasificación. Ahora, en decimocuarta posición, se encuentra a la misma distancia de la séptima posición --previsiblemente europea-- que del descenso. Seis puntos separan al equipo de José Bordalás de tocar el cielo o caer al infierno.

Es por ello que el conjunto azulón necesita puntuar para no meterse de nuevo en problemas y seguir mirando hacia la parte noble de la clasificación. Sin embargo, la empresa no será tarea fácil, pues el Getafe no ha ganado ninguno de sus últimos 24 duelos contra el Atlético de Madrid en LaLiga EA Sports -cuatro empates y 20 derrotas-. En el partido de la primera vuelta, el equipo getafense sufrió una derrota por la mínima en un nuevo ejercicio de resistencia rojiblanca.

Bordalás prepara el encuentro queriendo olvidar las estadísticas en contra; así como los enfrentamientos de esta temporada, el último, hace un mes en los cuartos de final coperos. El técnico alicantino contará con todos sus efectivos, después de la recuperación del defensa Omar Alderete. Además, Luis Milla podría volver a un once titular en el que Borja Mayoral se posiciona como clara referencia en el ataque.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

GETAFE: Soria; Iglesias, Djené, Duarte, Diego Rico; Terrats, Milla, Arambarri, Bernat; Uche y Mayoral

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Galán; Giuliano, De Paul, Llorente, Lino; Griezmann y Julián Álvarez.

-ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C. Balear).

-ESTADIO: Coliseum.

-HORA: 14.00/DAZN.