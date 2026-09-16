El Atlético golea a Osasuna con un ataque coral

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha ganado este miércoles en casa por un tajante 4-0 al CA Osasuna en la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2026-27, con cuatro goleadores diferentes en el conjunto madrileño a pocos días de que éste afronte un importante derbi capitalino contra el Real Madrid.

En el Riyadh Air Metropolitano, los locales crearon peligro nada más empezar el partido gracias a una internada de Alejandro Grimaldo por la banda izquierda y con un centro raso que no halló rematador. En el 10', Kang-in Lee centró hacia el segundo palo desde la banda derecha y a pie cambiado, pero Ademola Lookman cabeceó por encima del travesaño.

Minuto y medio después, Koke Resurrección robó en campo contrario y armó un ataque para Jonathan David; el balón tropezó en una pierna y el propio Koke lo domó para el disparo de Kang-in Lee, repelido por Aitor Fernández a media altura. La respuesta fue un pase de Raúl Moro a Raúl García de Haro, pero salió Jan Oblak para interponerse a ras de césped.

Pese esa acción de su guardameta, el equipo local mantuvo propuesta ofensiva y se vio con un centro de Álex Baena para un cabezazo desviado de Cristian 'Cuti' Romero. Más se acercó al gol Grimaldo tras una jugada de sus compañeros por banda derecha, con centro al área, donde él remató con la diestra y un zaguero osasunista taponó de manera providencial.

Tanto insistían los pupilos de Diego Pablo Simeone que el 1-0 acabó llegando en el 24'. Grimaldo se asomó nuevamente al costado derecho, recibió el balón fuera del área, pasó a Johnny Cardoso e hizo un esprint colándose entre la defensa de Osasuna; Cardoso le devolvió la pared con un sutil toque picado y Grimaldo apuró su carrera para intuir un paso.

Dicho y hecho, el lateral izquierdo actuó de extremo derecho y mandó un pase raso hacia el punto de penalti; ahí, bien posicionado entre los centrales rojillos, Jonathan David remachó al primer toque y Aitor Fernández paró su tiro a bocajarro, pero el mismo delantero canadiense controló con el pecho ese rechace y marcó ya sí en segunda instancia.

No tardó la réplica del equipo visitante, después de un centro desde la banda izquierda y donde el central rojiblanco Robin Le Normand tocó de cabeza el esférico mientras aparentemente recibía en su nuca un leve testarazo de Lucas Torró; el lance siguió, Iñigo Arguibide amortiguó la pelota y anotó un derechazo desde el interior del área, pero anulándose.

GOL ANULADO A LOS VISITANTES

El árbitro Francisco José Hernández Maeso estimó falta de Torró y el conjunto navarro protestó bastante, con su entrenador Luis Miguel Ramis a la cabeza del enfado. Más allá de eso, Osasuna estaba haciendo poco en ataque y el Atlético volvió a exhibir su dominio con nuevos remates de Jonathan David y Baena, todos infructuosos, y luego con otro de Kang-in.

Éste, a pase del activo Jonathan David, ejecutó el suyo de diestra y raso en el interior del área rival, pero demasiado cruzado y Lookman no lo empujó de milagro con su estirada al segundo palo. Casi sin dilación, Aitor Fernández evitó el 2-0 con su cuerpo tras haber cazado Jonathan David un rechace a raíz de otra intervención frente a Kang-in.

El portero visitante estaba brillando y otra muestra llegó al poco de empezar la segunda mitad, a tiro lejano de Baena. Las compenetraciones de los mediapuntas funcionaban y en el 54' fabricaron el 2-0, con pases entre Lookman y Baena para que luego Jonathan David abriese juego hacia Kang-in en el lado derecho del área, donde definió raso con la diestra.

Aunque Ramis realizó una triple sustitución, la dinámica no varió y los del 'Cholo' ampliaron su ventaja en el 63' tras un córner provocado por 'Cuti' Romero con un derechazo lejano y que Aitor Fernández había rozado con la yema de sus dedos. Sacó Baena de esquina para Le Normand, que se revolvió en un rechace para tirar el derechazo cercano del 3-0.

Con el cuadro rojillo descompuesto por el marcador, el Atlético aun así apretó y encontró su cuarto gol tras un pase filtrado por Cardoso para el desmarque de Baena a la espalda de un defensor; el '10' local pisó área y tiró de primeras para batir a un Aitor Fernández 'vendido'.

Sin sustos de ningún tipo en el desenlace del reloj, los rojiblancos cerraron su segundo triunfo consecutivo, después del logrado por 0-3 el pasado domingo en Anoeta contra la Real Sociedad; eso los situó con 13 puntos en la zona alta de la tabla liguera, mientras que Osasuna con siete puntos se quedó en la mitad y mirando de reojo hacia abajo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 4 - CA OSASUNA, 0 (1-0 al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Romero (Pubill, min.68), Le Normand, Grimaldo (Hancko, min.85); Kang-in Lee, Koke, Cardoso (Hjulmand, min.85), Lookman (Ortiz, min.68); Baena y Jonathan David (G. Simeone, min.68).

CA OSASUNA: Fernández; Arguibide (Moncayola, min.71), Yeboah, Boyomo, Santos, Bretones; Dubasin (Barja, min.59), Osambela (Del Castillo, min.75), Torró, Moro (Rubén García, min.59); y García de Haro (Budimir, min.59).

--GOLES:

1-0, min.24: Jonathan David.

2-0, min.54: Kang-in Lee.

3-0, min.63: Le Normand.

4-0, min.82: Baena.

--ÁRBITRO: Hernández Maeso (C.Extremeño). Amonestó con tarjeta amarilla a Lookman (min.50) por parte del Atlético de Madrid, y a Rubén García (min.86) y Bretones (min.90+3) en el CA Osasuna.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 60.869 espectadores.